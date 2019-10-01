Başbakan Tatar, Ktsyd Heyetini Kabul Etti

TATAR: “HER ZAMAN SPORUN VE SPORCULARIN YANINDAYIM”

Lefkoşa, 1 Ekim 19 : Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan ve Yöetim Kurulunu kabul ederek görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar görüşmede her zaman sporun ve sporcuların yanında olduğunu vurgulayarak sık sık spor karşılaşmalarını izlediğini ve programı elverdiğince izlemeye de devam edeceğinin altını çizdi.

Başbakan Tatar KTSYD’nin yeni Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan da, kabulde yaptığı konuşmada ülke sporunun gelişmesinin önemine dikkat çekerek, federasyonların dış temaslarında bir de spor yazarının kafilelerde bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

(HUR/YIL) FOTOĞRAFLI