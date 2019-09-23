Başbakan Tatar, Kktc Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 23 Eylül 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Metin Kaya, Merkezin çalışmaları hakkında Başbakan Tatar’a bilgi verdi.

Yasal haklar açısından devletin bütün imkanlardan yararlandıklarına işaret eden Kaya, Cemevi yapımı konusu da devletin yaptığı katkıların yadsınamaz olduğunu vurguladı.

Tam olarak tamamlanmamasına rağmen Pazar günü aşure etkinliğini Cemevi’nde gerçekleştireceklerini belirten Kaya, Başbakan Tatar’ı etkinliğe davet etti.

Kaya, Cemevi’ndeki eksikliklerin listesini de Başbakan Tatar’a takdim ederek, destek istedi.

TATAR



Başbakan Tatar da, KKTC’nin kültür zenginliğine işaret ettiği konuşmasında, ülkede inanç özgürlüğüne büyük önem verdiklerini, her kesimin refahı için çalıştıklarını vurguladı.KKTC’nin fikir ve inanç özgürlüğüne sahip demokratik bir ülke olduğunu kaydeden Tatar, KKTC’nin dünyaya bu özellikleriyle tanıtılması gerekliliğine işaret etti.Tatar, sivil toplum örgütlerinde çalışmanın zaman ve liderlik istediğini belirterek, hükümetin bütçe olanakları çerçevesinde Merkeze katkılarının süreceğini söyledi.(TUĞ/HA) FOTOĞRAFLIHaber Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Erol Uysal