banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98028
ALTIN
258.063
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0920
EURO
6.3986
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
banner306

Başbakan Tatar Kıbrıs Türk Polis Mensupları  Derneği'ni kabul etti

Başbakan Tatar Kıbrıs Türk Polis Mensupları  Derneği'ni kabul etti

17 Temmuz 2019 Çarşamba 04:41
Başbakan Tatar Kıbrıs Türk Polis Mensupları  Derneği'ni kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, zaman zaman gerek çalışan, gerekse emekli Polis dernekleriyle bir araya geldiğini hatırlatarak “Sizlerle bir arada olmak önemli çünkü Polis teşkilatımız devletimizin en önemli kurumlarından bir tanesi. Kendi yapısı içinde yönetilerek asayiş ve insanlarımızın can ve mal güvenliğin korunması ve ülkede güvenli ortam yaratmak her açıdan çok önemli. Ek mesai ve diğer yasal haklar gibi mali ve yasal sıkıntıları var. Devletinde belli noktalarda sıkıntıları vardır.” dedi. 

Başbakan Tatar Polis teşkilatının özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür de ederek, 2 bine  yakın polisin görevde bulunduğunu hatırlattı. 

banner317
Başbakan Tatar Bakanlar Kurulu’nda trafikte seferberlik ilan edildiğine de dikkat çekerek bu bağlamda 100 polisin daha istihdam edilmesi yönünde adımların atıldığını ancak sayı artarken araç gereç ve teknolojiden faydalanmanın da önemli olduğunu söyledi.

Çağın sunduğu teknoloji imkanlarını sonuna kadar kullanmak gerektiğinin altını çizen Tatar, Polisin etkin olmasının önemli olduğunu belirterek polisin birçok ihtiyacı bulunduğunu var tüm sıkıntılara rağmen asayiş can ve mal güvenliğini korumak için özveriyle görev ifa ettiğini kaydetti. 

Başbakan yaşanan üzücü olayların hükümet olarak daha çok çalışmak gerektiğine de işaret ettiğini kaydetti.

Kabulde Dernek Başkanı Turan da, Başbakan Ersin Tatar’a derneğin hazırlamış olduğu polis yasası ile ilgili hukuki görüşleri içeren dosyayı takdim etti. 

Son Güncelleme: 17.07.2019 07:56
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Polis Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti
Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti
Akıncı: “Hidrokarbon alanında ortak komite çerçevesinde işbirliği yapılması, çözümü engelleyen değil, tam tersine çözüme giden yolu kısaltan bir etki yapacak”
Akıncı: “Hidrokarbon alanında ortak komite çerçevesinde işbirliği yapılması, çözümü engelleyen değil, tam tersine çözüme giden yolu kısaltan bir etki yapacak”
Bakan Üstel: “Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur”
Bakan Üstel: “Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur”
Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”
Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”
Rogers: “Sağlık bir ekip işidir, bütünlüklü düşünülmeli”
Rogers: “Sağlık bir ekip işidir, bütünlüklü düşünülmeli”
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi : ‘Kayıp’ ve ‘yas’ sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi : ‘Kayıp’ ve ‘yas’ sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler
İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi
İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi
Bakanlar Kurulu kararları
Bakanlar Kurulu kararları
Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”
Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”
“işte fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi
“işte fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim