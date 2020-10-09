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Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’ı inceledi

KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı dün öğle saatlerinde halkın kullanımına açıldı.

09 Ekim 2020 Cuma 12:01
Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’ı inceledi
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaret süresince belirtilen kural ve ikazlara uyulmasının can güvenliği açısından önem taşıdığı ve bu düzenlemelerin bölgedeki alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar geçerli olacağı vurgulandı. Dayanıklılığını kaybetmiş binalar ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ve foseptik çukurlara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretçilerin can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş bölgesinin Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü dün itibarıyla belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldı. Tatar, Kapalı Maraş'ta halka açılan ve kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü gezerek incelemelerde bulundu.
Bazı bakan, milletvekilleri ve vatandaşlar da Tatar'a eşlik etti. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKapalı Maraş
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