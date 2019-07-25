banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425
Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para
1 KİŞİ TUTUKLANDI
1 aylık bebek yaşamını yitirdi
1 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Polisten sahte para uyarısı
POLİSTEN SAHTE PARA UYARISI
Gifa’yı kurşunlayan sanık Yalçın 15 yıl hapis yatacak
GİFA'YI KURŞUNLADI 15 YIL YEDİ
banner306

Başbakan Tatar Kamu-Sen Başkanı Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Tatar Kamu-Sen Başkanı Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Başbakan Tatar Kamu-Sen Başkanı Atan ve beraberindeki heyeti kabul etti

TATAR: “BÜYÜMENİN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN DE REFORM ÇALIŞMALARININ HAYAT BULMASI LAZIMDIR. BÜTÜN KAYNAKLARI KAMU SEKTÖRÜ TÜKETİRSE, ÖZEL SEKTÖR İMKAN BULUP KALKINAMAYACAKTIR”

Başbakan Ersin Tatar,  ekonomide mutlaka büyüme gerektiğini belirterek, “Büyümenin gerçekleşebilmesi için de reform çalışmalarının hayat bulması lazım. Bütün kaynakları kamu sektörü tüketirse, özel sektör imkan bulup kalkınamayacaktır” dedi. 

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

ATAN

Kamu Sen Başkanı Metin Atan kabulde yaptığı konuşmada, yeni hükümetin hayırlı olmasını temenni ederek, ülkenin  sorunlarını gün geçtikçe arttığına işaret etti.

Kıbrıs konusu, Akdeniz’de yaşanan sıcak gelişmeler yanında içte yaşanan sorunlara dikkat çeken Atan, bunlar konusunda bir an önce gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Atan, Başbakan Tatar’a sorunları ve taleplerini içeren bir dosya takdim etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, ülkede sıkıntıların aşılabilmesi için üretken bir yapının şart olduğunu, bazı reformların yapılabilmesi, üretimin arttırılması için çeşitli sektörlerin kendini geliştirip, ekonomiye olumlu katkıyı yapabilmek adına gerekli ortamın yaratılması gerektiğini söyledi.

banner317
Kamunun, çalışanların hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesinin kendilerinin görevi olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, kamu maliyesinin durumunun  ortada olduğunu kaydetti.

Bütçe sıkıntısı ve maliyeyle alakalı yapılması gerekenler konusunda bir noktada uzlaşılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Tatar, borçlanarak bu sürecin yürütülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hep birlikte karar verilerek, en iyisi, en doğrusu neyse onun yapılması gerektiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, kamunun etkinliğinin arttırılması, sürdürülebilir bir kamu maliyesi, üretken bir yapı ile çeşitli sektörlerde yatırımlarla, gençliğin önünü açıp, iş imkanları sağlanmasının önemine işaret etti.

Bazı kesimlerin savunduğu gibi hiçbir şeyin dayatmayla olmadığını vurgulayan Başbakan Tatar, her sorunun uzlaşarak çözümlenmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Devletten her ay seksen bine yakın çek çıktığını, devletin bu ödemeleri öyle veya böyle yerine getirdiğini belirten Başbakan Tatar, bunun büyük bir yük olduğuna işaret etti. 

Tatar şöyle devam etti:

“Tabi ki, haklar korunacaktır, ama bunların hazmedilebilmesi için mutlaka ekonomide büyüme lazımdır. O büyümenin gerçekleşebilmesi için de reform çalışmalarının hayat bulması lazımdır. Bütün kaynakları kamu sektörü tüketirse, özel sektör imkan bulup kalkınamayacaktır.”

Başbakan Tatar, hedeflerinin kamu maliyesini ve devletin bir takım taahhütlerini ve mükellefiyetlerini en doğru şekilde yöneterek, sektörlerin önün açılması olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 25.07.2019 18:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Kıbrıs Düşünce Platformu Toplantısına Katıldı
Başbakan Tatar Kıbrıs Düşünce Platformu Toplantısına Katıldı
Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede 3 batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede 3 batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı
Bakan Çavuşoğlu, üniversite rektörlerini bilgilendirdi
Bakan Çavuşoğlu, üniversite rektörlerini bilgilendirdi
Başbakan Tatar Televizyoncular Birliği heyetini kabul etti
Başbakan Tatar Televizyoncular Birliği heyetini kabul etti
Toplu sünnet tarihleri açıklandı
Toplu sünnet tarihleri açıklandı
Denktaş Türkiye ile imzalanan ekonomik anlaşmayı değerlendirdi
Denktaş Türkiye ile imzalanan ekonomik anlaşmayı değerlendirdi
Nobel Ödüllü Araştırmalar Yürüten Ahmed  iklim Değişikliği İle İlgili Konferans Verdi
Nobel Ödüllü Araştırmalar Yürüten Ahmed  iklim Değişikliği İle İlgili Konferans Verdi
Ağayev’in “Lefke Tarihinden Sayfalar” kitabı yayınlandı
Ağayev’in “Lefke Tarihinden Sayfalar” kitabı yayınlandı
Özersay, Kapalı Maraş’ı Envanter Komisyonu üyeleriyle birlikte ziyaret etti
Özersay, Kapalı Maraş’ı Envanter Komisyonu üyeleriyle birlikte ziyaret etti
Turizm Bakanı Üstel Ankara Temaslarını Değerlendirdi:“thy Seferlerini Çoğaltırsa Fiyatlar Düşecek”
Turizm Bakanı Üstel Ankara Temaslarını Değerlendirdi:“thy Seferlerini Çoğaltırsa Fiyatlar Düşecek”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim