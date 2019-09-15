Başbakan Tatar Kalavaç Festivali'nde vatandaşla sohbet etti
Başbakan Ersin Tatar, Değirmenlik Belediyesi ile Kalavaç Muhtarlığı’nın birlikte düzenlediği 8. Kalavaç Kültür Festivali’ne katıldı.
Başbakan Tatar Kalavaç Festivali'nde vatandaşla sohbet etti
Başbakan Ersin Tatar, Değirmenlik Belediyesi ile Kalavaç Muhtarlığı’nın birlikte düzenlediği 8. Kalavaç Kültür Festivali’ne katıldı.
15 Eylül 2019 Pazar 14:28
Başbakan Ersin Tatar, Değirmenlik Belediyesi ile Kalavaç Muhtarlığı’nın birlikte düzenlediği 8. Kalavaç Kültür Festivali’ne katıldı. Tatar, yöre halkı ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti ve stantları ziyaret etti.
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