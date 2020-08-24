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Başbakan Tatar, İskele-Karpaz arasındaki bazı köyleri ziyaret etti

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, İskele, Tuzluca, Büyükkonuk ve Kaplıcada vatandaşlarla bir araya gelerek, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve güncel siyasi konularla ilgili görüşlerini paylaştı ve gelen soruları yanıtladı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:25
Başbakan Tatar, İskele-Karpaz arasındaki bazı köyleri ziyaret etti
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Tatar'a ziyaretleri sırasında, bazı bakan, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Tatar ziyaretleri sırasında, " Bu ilgi boşuna değildir. Karşılıklıdır. Beni yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Vatandaşla, sadece seçim  döneminde değil, her zaman buluşurum. Ayağına kadar giderim ziyaret ederim, görüşürüm, dinlerim. Bunu bir görev olarak da görmem. Bu benim siyasi  tarzımdır. İnsanlarımız da bunu çok iyi bilir. Samimiyetimi bilir" ifadelerini kullandı. 

Kıbrıs konusu ve bölgesel gelişmeler dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncekilere göre daha da kritik bir önem kazandığına işaret eden Tatar, UBP olarak seçimi kazanmaları gerektiğini, parti tabanının her geçen gün bunu daha iyi anlamakta olduğuna vurgu yaptı.

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Tatar " Bu davaya inanış insanlar olarak hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve inançla bu seçimi kazanacağız" dedi.

Kapalı Maraş'ı açmakta kararlı olduklarını belirten Tatar, tarihi adımla bir paradigmanın değişeceğini kaydetti.

Kıbrıs konusunda 46 yıldır gelinen noktanın insanlara geleceğe dair umut vermediğini kaydeden Tatar, " Yeni bir pencere açmalıyız. İki devletli çözümü masaya getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.


 

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Son Güncelleme: 24.08.2020 21:11
Anahtar Kelimeler:
İskeleKarpaz Arasındaki Bazı KöylerErsin Tatar
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