Başbakan Tatar, İskele-Karpaz arasındaki bazı köyleri ziyaret etti

Tatar'a ziyaretleri sırasında, bazı bakan, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Tatar ziyaretleri sırasında, " Bu ilgi boşuna değildir. Karşılıklıdır. Beni yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Vatandaşla, sadece seçim döneminde değil, her zaman buluşurum. Ayağına kadar giderim ziyaret ederim, görüşürüm, dinlerim. Bunu bir görev olarak da görmem. Bu benim siyasi tarzımdır. İnsanlarımız da bunu çok iyi bilir. Samimiyetimi bilir" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusu ve bölgesel gelişmeler dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncekilere göre daha da kritik bir önem kazandığına işaret eden Tatar, UBP olarak seçimi kazanmaları gerektiğini, parti tabanının her geçen gün bunu daha iyi anlamakta olduğuna vurgu yaptı.

Tatar " Bu davaya inanış insanlar olarak hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve inançla bu seçimi kazanacağız" dedi.

Kapalı Maraş'ı açmakta kararlı olduklarını belirten Tatar, tarihi adımla bir paradigmanın değişeceğini kaydetti.

Kıbrıs konusunda 46 yıldır gelinen noktanın insanlara geleceğe dair umut vermediğini kaydeden Tatar, " Yeni bir pencere açmalıyız. İki devletli çözümü masaya getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



