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Başbakan Tatar İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

18 Ağustos 2020 Salı 13:39
Başbakan Tatar İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti
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Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınlar Derneği’nin demokrasi anlayışı içinde toplumda önemli yeri bulunduğunu belirtti.

Hükümetin elindeki imkânlarla ülkeyi yönettiğini söyleyen Tatar, pandeminin, ekonomik yaşamda yarattığı sorunlara işaret etti. Tatar, sorunlara rağmen, normalleşme sürecinde atılan adımların ekonomide hareketliliği sağladığını söyledi.

2021 yılı için bütçe çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tatar, bütçe açığı konusunda Türkiye ile görüşmelerin başladığını belirtti. Tatar, esnafın ve iş dünyasının ihtiyaçları ve kayıplarına yönelik kaynak çıkışının şart olduğunu söyledi.

“Bu saatten sonra kapatma söz konusu olamaz” diyen Tatar, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, tedbirler alınarak sürecin yönetileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda ek tedbirlere yönelik kararlar alındığını anımsatan Tatar, KKTC’de yaşamı korumak ve güvenilir ortamı devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, bu noktada halkın duyarlılığının da şart olduğunu vurguladı.

Hastanede COVID-19 hastalarına yönelik özellikle ağır hastalar için 100’den fazla yatak bulunduğunu dile getiren Tatar, ülkede şu an için ağır hasta bulunmadığını söyledi.

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Asemptomatik hastaların ve temaslıların izole edildiğini söyleyen Tatar, temaslı takip ekiplerinin toplumu korumak adına titiz çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tatar, salgının yayılmasını önleme noktasında toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

CANDEMİR

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, derneklerin ve örgütlülüğün topluma kazandırdıklarının önemine işaret etti.

Pandeminin tüm dünyada ve KKTC’de ekonomiyi olumsuz etkilediğini, ne zaman normale dönüleceğinin bilinmediğini söyleyen Candemir, iş dünyasının rahatlatılması ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Candemir, ekonomik sorunların çözümsüz kalmasının, sosyal sorunlara yol açacağını söyledi.

Seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirten Candemir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Başbakan Tatar ve diğer tüm adaylara başarı diledi.

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Son Güncelleme: 18.08.2020 13:44
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