Başbakan Tatar'ın 19 Mayıs mesajı

Başbakan Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Başbakan Ersin Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“19 Mayıs 1919 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basarak Türk Kurtuluş savaşını başlattı. O gün Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul dahil yurdun büyük bölümü işgal altında idi. Ancak Büyük Önder, Komutan ve Devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk bunu kabullenmedi. Milletine güvenerek çağdaş, özgür, egemen bir devlet için 7 düvele karşı çıktı. Kurtuluş Savaşı başarıldı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Atatürk, Türk istiklalini, halk egemenliğine dayanan devleti gençlere emanet etti.”

“ANDIMIZI YİNELEYECEĞİZ”

Kıbrıs Türkünün Atatürkçü düşünceyi zor koşullarda da olsa benimsediğini ve uzun bir mücadelenin sonunda egemen devletini kurduğunu belirten Tatar, “Koronavirüs mücadelemiz nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı bu yıl kısıtlamalara ve önlemlere bağlı kalarak evlerimizde kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının 101’nci yılında evlerimizde de olsa zorluklardan birlik ve beraberlik içinde devletimizi yaşatma, özgürlüğümüzü koruma andımızı yineleyeceğiz.



Evlerimizi, işyerlerimizi bayraklarla donatacak, 19 Mayıs gecesi saat 21.00’de İstiklal Marşımızı her birlikte söyleyeceğiz. İstiklal Marşımızı okuyarak başarmak için inancımızı, azmimizi, kararlılığımızı tazeleyeceğiz. Biz karanlıkları aydınlatan düşüncenin insanlarıyız. Atatürkçü düşüncenin çocuklarıyız. Gücümüzü, milletimizden, halkımızdan alırız. Bizim için esas olan özgürlüktür, egemenliktir, milletçe, halk olarak güven ve sağlık içinde geleceğe yürümektir.”“ÇALIŞACAĞIZ VE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”Koronavirüs nedeniyle yaşamakta olduğumuz bu zor günlerin mutlaka geride kalacağını belirten Tatar, “Çalışacağız ve birlikte başaracağız. Koronavirüsün de ekonomik zorlukların da üstesinden geleceğiz.” dedi.Ekonomik sıkıntıların aşılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Tatar, “Bizim anlayışımızda karamsarlığa yer yoktur. Bize göre karamsarlık milletin başlıca düşmanlarından biridir. Tarih şahidimizdir ki, Kıbrıslı Türkler olarak biz çok zor koşullarda, özveriyle çaba göstererek, önümüze çıkan engelleri aşarak bugünlere geldik. Kararlıyız; Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, Büyük Önderimizin Cumhuriyet idaresini teslim ettiği gençlerimize sahip çıkarak sizlerle birlikte zorlukları aşacağız.” ifadelerine yer verdi.Kıbrıs Türkünün Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkarak daha güzel yarınlara yol almaya devam edeceğini belirten Tatar, “Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anar, başta geleceğimizin mimarı, güvencesi gençlerimiz olmak üzere herkesi saygıyla sevgiyle selamlarım.Herkesin bayramını candan kutluyor, sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.