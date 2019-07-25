Başbakan Tatar Hatay Valisi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı, ATAKAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

KKTC’nin ekonomik açıdan güçlenmesinin ve halkın refahının artırılmasının görevleri olduğunu dile getiren Tatar, bunu yaparken Türkiye ile iş birliği içinde olmayı ve ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti.

Tatar, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45. yılının kutlandığını, KKTC’nin güçlü bir şekilde bir devlet olarak var olduğunu dile getirdi.



Hatay Valisi Rahmi Doğan da Başbakan Ersin Tatar’a başarılar diledi.

Doğan, doğal gaz konusunda KKTC ile Türkiye arasında iş birliği ve kararlı duruşun önemli olduğunu söyleyerek, KKTC ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

