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Başbakan Tatar, Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar, aşırı yağışlar nedeniyle su taşkınları yaşanan Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar, Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar, aşırı yağışlar nedeniyle su taşkınları yaşanan Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:00
Başbakan Tatar, Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu

Başbakan Tatar’a, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz eşlik etti.

BRT’nin haberine göre, Tatar, sırasıyla Güzelyurt Barajı, Taşpınar kapanan yol ve Yeşilyurt’taki patlayan derivasyon kanalı bölgelerine gitti. Tatar, yetkililerden yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar, aşırı yağışların devam ettiğine ve birçok bölgenin yağışlardan etkilendiğine işaret etti.

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Tatar, Doğancı, Yeşilyurt ve Taşpınar bölgelerinin de yağışlardan etkilendiğini belirterek, duyarlılık ve hassasiyet içinde imkanlar çerçevesinde büyük sıkıntılar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan tüm ilgililere teşekkür etti.

Bölgede gözlem yapma şansı bulduğunu kaydeden Tatar, derivasyon ve gölet çalışmalarının gözden geçirilmesi gibi bölgede yapılması gereken yatırımlar bulunduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, sık sık devam eden yağışların bir bakımdan da bereket getirdiğine dikkati çekerek, yağışların su altı rezervlerin yükselmesi, tarım ve narenciye için önemli olduğunu ifade etti.

Tedbirlerin alınıp yağışların getirdiği su kaynaklarının iyice korunması ve yaşananlardan ders alınması gerektiğine vurgu yapan Tatar, devletin her noktada kendi sorumluluklarının bilincinde kaynaklarını en iyi şeklide değerlendirip gerekli tedbirleri almak için çalıştığını belirtti.

Son Güncelleme: 08.01.2020 14:05
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