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Başbakan Tatar Geçitköy'de incelemelerde bulundu

Başbakan Tatar Geçitköy'de incelemelerde bulundu

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
Başbakan Tatar Geçitköy'de incelemelerde bulundu

TATAR: "AMACIMIZ SU TEMİN PROJESİNİN EN ERKEN ZAMANDA TAMAMLANMASI"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan asrın projesinin dünyada ilk ve tek olduğunu belirterek, amaçlarının su temin projesinin en erken zamanda tamamlanması olduğunu söyledi. 

Başbakan Ersin Tatar, Geçitköy'deki pompa istasyonlarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. 

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyetinden KKTC'ye gelen suyu baraja aktaran Güzelyalı Pompa İstasyonu ve barajdan arıtmaya aktaran Geçitköy Pompa İstasyonunda incelemelerde bulundu.

Tatar ardından, Çamlıbel Arıtma Tesisi ve Kalkanlıdaki tünelde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar'a inceleme gezisi sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti. 

Türkiye Cumhuriyeti DSİ KKTC proje müdürü Yusuf Şahin, Başbakan Tatar'a incelemeleri süresince KKTC su temin projesi ve devam eden inşaatlar ile ilgili bilgi verdi, sunum yaptı. 

Başbakan Tatar, Güzelyurt ve mesarya ovası sulama iletim hattı inşaatını da gezdi. 

Suyun geçeceği tünele de girerek incelemelerde bulunan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyetinden ülkeye gelen su projesini incelediklerini, gelinen son aşama hakkında bilgi aldıklarını ifade etti. 

Tünelin yaklaşık 6 km olacağını ve şu anda inşasının devam ettiğini belirten Tatar, tünelin suyun geçişi hesaplanarak en ekonomik şekilde yapıldığını söyledi. 

Su projesinin büyük bir proje, asrın projesi olduğunu ifade eden Tatar, su projesinin ekonomiye, her sektöre değer katan bir proje olduğunu vurguladı. 

Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tatar, Projenin devam ettiğini, suyun ülkede büyük bir kesime ulaştırıldığını ancak henüz tamamlanmadığını kaydetti. 

Suyun her geçişinin bilgisayar ortamında her yerde denetlendiğini ifade eden Tatar, tarımsal su için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

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Türkiye’den gelen suyun yerel su kaynaklarını da güçlendirdiğini ve tuzluluktan temizlediğini ifade eden Tatar, Projenin en erken sürede tamamlaması için çalışmaların sürdüğünü, içme kullanım suyu yanında tarım alanında da kullanılması için çalıştıklarını kaydetti ve ülkeye, halka hayırlı olmasını temenni etti. 

Tatar, projenin tamamlanması için tarım bakanlığının da gereken çabayı ortaya koyduğunu kaydetti. 
OĞUZ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Başbakan Tatar ile birlikte bugün su temin projesini incelediklerini ve çalışmalarda gelinen aşama ve bundan sonrası hakkında bilgi aldıklarını söyledi. 

Projenin tamamlanması için Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Oğuz, zirai sulama suyu için de çalışmaların seyri hakkında bilgiler aldıklarını belirtti. 

Susuzluğun büyük sorun olduğunu ve KKTC'nin bu sorunu Türkiye’den gelen su ile büyük ölçüde çözdüğünü; ancak projenin tam olarak tamamlanmadığını belirten Oğuz, amaçlarının su temin projesini en erken sürede tamamlamak ve 2020 yılında tüm ülkeye suyun ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. 

Bu amaçla da projenin tamamlanması için teknik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Oğuz, projenin en önemli ayaklarından birinin de tarımsal alanda kullanılacak su olduğunu kaydetti. 

Bu çerçevede tarım için inşa edilen tünelin ucunun görülmesi için KKTC olarak şirketin önünü açmanın görevleri olduğunu ifade eden Oğuz, bunun ardından ihale süreçlerinin olduğunu ve tüm bunların takipçisi olacaklarını söyledi. 

Projenin tamamlanması için bir tarih veremeyeceklerini, sürecin devam ettiğini ve projede aksama olmadığını ifade eden Oğuz, şöyle devam etti: 

"Halk arasında 'Türkiye'den gelen su denize akıtılıyor' gibi yanlış bir söylem var. Kesinlikle söyleyeyim böyle bir durum yok. Fazlalık akıtma diye bir şey yok. Gelen su tamamen depoya ve baraja veriliyor, oradan da ülkeye dağılıyor. 

Bazen sadece teknik çalışmalardan dolayı su programlı akıtılıyor. Kesinlikle denize akıtılan su yok.  

Zaten Türkiye’den su gelirken oto kontrol var ve kapasite aşılmıyor. Bu konuda yanlış algı var."

Oğuz, suyun her geçen gün önem kazandığına ve kaybına tahammül olmadığına da işaret ederek, ülke genelindeki bazı noktalarda sıkıntılar olduğunu, bazı su kayıplarının yaşandığını, bunların aşılması için de DSİ'nin 24 saat çalıştığını söyledi. 

KKTC'ye gelen suyun DSİ tarafından bölgelerdeki ana depolara aktarıldığını ancak ana depolardan su dağıtan dağıtım sistemine yatırım gerektiğini ifade eden Oğuz, buralardaki kaçakların giderilmesi gerektiğini, bu konuda da yerel yönetimlere görev düştüğünü dile getirdi. 

Oğuz, Türkiye Cumhuriyetine de teşekkür ederek, projenin tam teşekküllü tamamlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. 

Son Güncelleme: 29.08.2019 16:52
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