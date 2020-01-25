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Başbakan Tatar, Gazimağusa Piyale Paşa Muhtarlık Binasnın açılışına katıldı

Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa'da Piyale Paşa Muhtarlık Binası’nın açılış nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Başbakan Tatar, Gazimağusa Piyale Paşa Muhtarlık Binasnın açılışına katıldı

Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa'da Piyale Paşa Muhtarlık Binası’nın açılış nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 21:51
Başbakan Tatar, Gazimağusa Piyale Paşa Muhtarlık Binasnın açılışına katıldı

Açılıştan sonra muhtarlık binasını da gezen Başbakan Tatar vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.

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Başbakan Tatar, bölgede hizmet verecek bir binanın bugün bölge halkının hizmetine sunulacak olmasının önemine dikkat çekerek dün olduğu gibi bugün de halka hizmet için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tatar, halkın daha iyi hizmet alacağı koşulların yaratılmasına öncelik verdiklerini de kaydetti.

Son Güncelleme: 26.01.2020 00:59
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarGazimağusada Piyale Paşa Muhtarlık Binası
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