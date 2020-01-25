Başbakan Tatar, Gazimağusa Piyale Paşa Muhtarlık Binasnın açılışına katıldı

Açılıştan sonra muhtarlık binasını da gezen Başbakan Tatar vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.
Tatar, halkın daha iyi hizmet alacağı koşulların yaratılmasına öncelik verdiklerini de kaydetti.
Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa'da Piyale Paşa Muhtarlık Binası’nın açılış nedeniyle düzenlenen törene katıldı.
Açılıştan sonra muhtarlık binasını da gezen Başbakan Tatar vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.
Tatar, halkın daha iyi hizmet alacağı koşulların yaratılmasına öncelik verdiklerini de kaydetti.