Başbakan Tatar, Gazimağusa Piyale Paşa Muhtarlık Binasnın açılışına katıldı

Açılıştan sonra muhtarlık binasını da gezen Başbakan Tatar vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.

Başbakan Tatar, bölgede hizmet verecek bir binanın bugün bölge halkının hizmetine sunulacak olmasının önemine dikkat çekerek dün olduğu gibi bugün de halka hizmet için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tatar, halkın daha iyi hizmet alacağı koşulların yaratılmasına öncelik verdiklerini de kaydetti.