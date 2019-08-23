Başbakan Tatar Ercan'da basın toplantısı düzenledi

Başbakan Ersin Tatar, Ankara'da Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünü detaylandırdıklarını ve kaynak akışının sağlanması için yetkililere gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Tatar, 2019 yılı için ayrılan kaynağın ilk diliminin 750 milyon TL olduğunu belirterek, bu kaynağın ikinci diliminin de olacağını ancak henüz netleştirilmediğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Ankara temaslarını Ercan'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve kabinede yer alan bakanların da eşlik ettiği Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya ilk resmî ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, temasları son derece yararlı olarak niteledi.

Ankara'da ilk olarak Anıtkabiri ziyaret ettiklerini ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunduklarını ifade eden Tatar, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini söyledi.

Tatar, görüşmelerde 20 Temmuz'da imzalanan Ekonomik protokolün detaylandırıldığını ve kaynak akışının nasıl sağlanacağını konuştuklarını ifade etti.

Ankara'da Kıbrıs konusunun enine boyuna herşeyinin tartışıldığını, KKTC gelişmesi ve refahın artırılmasının samimi bir ortamda tartışıldığını anlatan Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin KKTC'ye desteğinin tam olarak devam edeceğini kaydetti.

Tatar, ekonomik program çerçevesinde Kaynak akışının başlaması için de yetkililere talimat verildiğini ifade ederek, Ankara temaslarının çok yararlı olduğunu ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak düzenledikleri basın toplantısında verdiği mesajların da yerini bulduğuna inanç belirten Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının Hak ve çıkarlarını koruyacağını, desteğinin de süreceğini kaydetti.

Ankara'da yararlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Tatar, soruları da yanıtladı.

Tatar, altyapıya yönelik bir soru üzerine; kaynak akışının başlamasının ardından ilk olarak mevcut yarım kalan yollar ile ihalesi tamamlanan projelerin tamamlanması için çalışmaların yapılacağını söyledi.

Tatar, bu projelerin tamamlanmasının ardından yeni projelerin üretileceğini kaydetti.

Ekonomik protokol çerçevesinde ilk dilimin 750 milyon TL'lik olduğunu ifade eden Tatar, ilk dilim sözleşmesinin 2019'u kapsadığını, bunun dışında bir dilim daha aktarılacağını ancak bunun henüz netleşmediğini söyledi.

