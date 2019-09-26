Başbakan Tatar deprem dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, mesajında şöyle dedi:

“İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve endişeye yol açan depremi büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Bu doğal afet olayının herhangi bir can kaybı olmadan ve az bir hasarla atlatılmış olması, Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını acısı bilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı’nın da en büyük tesellisi olmuştur.

Bu vesileyle, şahsım ve hükümetim adına, değerli şahsınızda, özelde İstanbullulara, genelde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletir; yaralılara acil şifalar temennisi ile saygılar sunarım.”