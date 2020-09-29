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Başbakan Tatar'dan açıklama: Ben hala başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim

Başbakan Ersin Tatar, "Ankara ziyaretimle ilgili olarak üzüntüyle görüyorum ki yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Kimleri, “acil olan ne” diye soruyor. Değerli kardeşlerim ben halen Başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim" dedi

29 Eylül 2020 Salı 20:42
Başbakan Tatar'dan açıklama: Ben hala başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim
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Başbakan Ersin Tatar, "Ankara ziyaretimle ilgili olarak üzüntüyle görüyorum ki yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Kimleri, “acil olan ne” diye soruyor. Değerli kardeşlerim ben halen Başbakanım ve sorumluluklarımın bilincindeyim" dedi

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Tatar, Ankara ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Acil olan ne mi? Birilerinin sırtında yumurta küfesi olmayabilir, benim sıkıntıların çözümü için günlerdir beklediğim bir randevuydu bu. Salgın nedeniyle bütçe açığımız önemli boyutlara geldi.  Su, bir an önce Türkiye’den buraya gelmelidir. 1 Ekim’de okullarımızı açıyoruz. Türkiye’nin Eğitim Bilişim ağından mutlaka biz de yararlanmalıyız... Doğu Akdeniz hiç olmadığı kadar sıcak... Birileri 'programa katılmak istemedi' diyor. Demokrasinin bir gereği olan bu tip programlarda  her zaman var oldum ve olmaya devam edeceğim.  Bu programda olamadığım için de üzgünüm. Ama sorumluklarımı yerine getirmememi kimse benden beklememelidir. Herkese sevgi ve saygılarımı sunarım"

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Son Güncelleme: 29.09.2020 20:53
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANErsin Tatar
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