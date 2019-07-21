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Başbakan Tatar Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile KKTC’de bulunan misafirler onuruna yemek verdi

Başbakan Tatar Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile KKTC’de bulunan misafirler onuruna yemek verdi

21 Temmuz 2019 Pazar 06:24
Başbakan Tatar Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile KKTC’de bulunan misafirler onuruna yemek verdi

Başbakan Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile KKTC’de bulunan konuklar onuruna yemek verdi.

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Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Merit Otel’de yer alan yemeğe, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TSK temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bakanlar, milletvekilleri ve yabancı parlamenterler katıldı.

Son Güncelleme: 21.07.2019 09:43
Anahtar Kelimeler:
Tatar 20 Temmuz Yemek
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