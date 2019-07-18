Başbakan Tatar, Barış Harekatı’nda görev alan komando taburu askerlerine milli mücadele madalyası takdim etti

Başbakan Ersin Tatar, 1974 Barış Harekatı’nda adaya gelen Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu’ndan 18 askere Milli Mücadele Madalyası takdim etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki madalya töreninde, emekli komandolara Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan eşlik etti.

ERUÇ: “BÜYÜK ONUR”

Birinci Komando Taburunun 1974 Barış Harekatındaki Komutanı Tümgeneral Cemal Eruç, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi onurlu bir etkinlikte kendilerine de yer verilmesinden büyük onur duyduklarını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar ise kendilerini ağırlamaktan şeref duyduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974’te gerçekleştirdiği kutsal harekâtla Kıbrıs Türkü’ne bağımsızlık, özgürlük ve mutluluk getirdiğini söyledi.

Barış Harekatı sayesinde Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’de bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ambargolara rağmen Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin kökleşmeye devam ettiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin güçlenmesinin önemini vurgulayarak, emekli komandoların çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.