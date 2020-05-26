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Başbakan Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı

26 Mayıs 2020 Salı 16:36
Başbakan Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı
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BAŞBAKAN ERSİN TATAR, BUGÜN İMZALANAN 2020 YILI İKTİSADİ VE MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Ersin Tatar, "2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması" kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL, bütçe açığına katkı 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlandığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, bugün imzalanan 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ERDOĞAN, OKTAY VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki iktisadi ve mali iş birliğini güçlendirecek 2020 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı imzalamak üzere videokonferans sistemi üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bugün bir araya gelerek eş zamanlı olarak Anlaşmaya imza koyduklarını belirten Tatar, “Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik ilgi ve desteklerinden dolayı başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Türk Halkına şahsım ve hükümetimiz adına teşekkür ederim” dedi.

DESTEK HANGİ ALANLARDA?

Tatar, imzalanan bu anlaşma ile kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2020 yılında KKTC’ye savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL ve bütçe açığına katkı 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlandığını açıkladı.

Tatar, altyapı ve reel sektör yatırımları çerçevesinde, KKTC Karayolları Master Plân Uygulama Projesi ile Yol Yapım ve Bakım Projesi, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi hazırlık projesi için katkı, Tıbbi teçhizat cihaz alım projesi, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı, Turizm Covid-19 Salgın Desteği Programı, Sanayici ve Küçük Esnaf Zanaatkârlara Yönelik Kredi Programı, Engelsiz Yaşam Evi Yapım Projesi ve Yeni Cezaevi Yapımı Projesinin tamamlanması başta olmak üzere daha önceden yürütülmekte olan projelerle, 2020 yılında ilk kez hayata geçirilecek yeni projelere destek verileceğini belirtti.

2020 yılında ayrıca anlaşma kapsamında kısaltmasına ARMA modeli denilen “Türkiye - KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı” ile birlikte KKTC'de yürütülecek projelerin katma değerinin arttırılmasını ve dünya standartlarına yükseltmesinin de amaçlandığını dile getiren Tatar, 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın iki ülke için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ramazan Bayramı’nı tekrardan kutladı.

Son Güncelleme: 26.05.2020 16:45
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