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Başbakan Tatar Ankara’ya gitti

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’ya gitmek üzere adadan ayrıldı. 

04 Ağustos 2020 Salı 14:17
Başbakan Tatar Ankara’ya gitti
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Başbakan Ersin Tatar, Ankara’ya gitmek üzere adadan ayrıldı. 
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine çalışma ziyareti için gittiği Ankara’dan yarın öğle saatlerinde yurda dönecek. 

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Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar’ın görüşmelerinde, Covid- 19 ışığında Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaları gözden geçirilecek; KKTC’nin Covid-19 ‘la mücadelesi ve açılım süreci ele alınarak Türkiye’nin bu sürece katkıları değerlendirilecek.
 

Son Güncelleme: 04.08.2020 14:58
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