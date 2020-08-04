Başbakan Tatar Ankara’ya gitti

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’ya gitmek üzere adadan ayrıldı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine çalışma ziyareti için gittiği Ankara’dan yarın öğle saatlerinde yurda dönecek.



Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar’ın görüşmelerinde, Covid- 19 ışığında Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaları gözden geçirilecek; KKTC’nin Covid-19 ‘la mücadelesi ve açılım süreci ele alınarak Türkiye’nin bu sürece katkıları değerlendirilecek.