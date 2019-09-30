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Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, partinin kurucularından, eski mücahit komutanı, Bakan Erol Kazım Andaç’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, partinin kurucularından, eski mücahit komutanı, Bakan Erol Kazım Andaç’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:36
Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, partinin kurucularından, eski mücahit komutanı, Bakan Erol Kazım Andaç’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Başbakan Tatar, mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türkü her alanda kendisine unutulmaz hizmetler vermiş kıymetli bir üyesini daha yitirdi. Erol Kazım, Çetinkaya’nın efsanevi futbolcularından biri, değerli eski bir mücahit komutanı, Lefkoşa Serdarı, Ulusal Birlik Partisi kurucu üyesi, eski bir bakan idi. Nerede, hangi görev verilmişse başarılı olmak için kararlılıkla çalışan Erol Kazım Andaç’ın çok geniş bir alanda verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır.

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Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine, dostlarına, Çetinkaya Spor Kulübü, mücahit ve Ulusal Birlik Partisi camialarına, halkımıza başsağlığı dilerim.”

 

Son Güncelleme: 30.09.2019 11:40
Anahtar Kelimeler:
Erol Kazım Andaç Vefat
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