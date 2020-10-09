Başbakan Tatar, Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Ulusal Birlik PArtisi’nin Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, ziyaret bugün gerçekleşti. Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarının eşlik ettiği Tatar’a, inşaat hakkında bilgi verildi.

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alan içerisinde inşa edilen Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip. Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek. Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de olacak.