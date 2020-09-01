Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum

Başbakan Ersin Tatar, “ Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yıl süreyle de olsa Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının Rum uzlaşmazlığının artması ve ABD'nin para kazanmasından başka işe yaramayacağını” vurguladı.
Başbakan Tatar, “Bu kararın barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağı açıktır. ABD’yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki, Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir.” Dedi.