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Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum

Başbakan Ersin Tatar, “ Amerika Birleşik Devletleri’nin  bir yıl süreyle de olsa Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının Rum uzlaşmazlığının artması ve ABD'nin para kazanmasından başka işe yaramayacağını” vurguladı.

01 Eylül 2020 Salı 22:11
Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum
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Başbakan Ersin Tatar, “ Amerika Birleşik Devletleri’nin  bir yıl süreyle de olsa Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının Rum uzlaşmazlığının artması ve ABD'nin para kazanmasından başka işe yaramayacağını” vurguladı.

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“ABD’nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması yanlış bir karardır” diyen Tatar, “Bölgedeki Rum- Yunan tahriklerinin arttığı bir dönemde böyle bir karar alınması ABD gibi BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi bir ülkeye yakışmamıştır            ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar, “Bu kararın barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağı açıktır. ABD’yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki, Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir.” Dedi.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 22:34
Anahtar Kelimeler:
ABDBaşbakan Ersin Tatar
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