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Başbakan Sucuoğluna çağrı hangi siyasi polisi arayıp tutukluyu serbest bıraktı

07 Ocak 2022 Cuma 23:08
Başbakan Sucuoğluna çağrı hangi siyasi polisi arayıp tutukluyu serbest bıraktı

BAŞBAKAN SUCUOĞLUNA ÇAĞRI HANGİ SİYASİ POLİSİ ARAYIP TUTUKLUYU SERBEST BIRAKTI

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan bugün Gazimağusa Devlet hastanesinde meydana gelen olayda bir vatandaşın hastanede yapmış olduğu şiddet sonrasında güvenlik görevlisini darp edmesi Hastane başhekimliğinin şikayetçi olmasının ardından polis tarafından tutuklanmasının ardından.

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Bir siyasi kişinin polisten yetkili bir kişiyi arayıp bu şahsı 2 saat sonra serbest bırakmalarını üzülerek öğrendiğini bunun asla kabul edilemez bir durum olduğunu siyasi oy uğruna bunu yapanların ortaya çıkartılması konusunda Sn. Başbakan Faiz Sucuoğlu'na çağrıda bulunuyorum.

Bu siyasi şahsı kim olursa olsun öğrenip kamu oyunu bilgilendirmesi lazım aksi takdirde bu yapılmadığı sürede başta kendisi olmak üzere diğer siyasiler töhmet altında kalacaktır.

Bu işin takipçisi olacağımızı bilmelerini isterim

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