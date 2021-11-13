Başbakan Sucuoğlu TBMM Futbol heyeti kabul etti

Başbakan Sucuoğlu, Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde yaptığı konuşmada, 15 Kasım 1983’te kurulan KKTC’nin bugünkü noktaya kolay gelmediğini belirterek, adanın coğrafik konumunun stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca belli güçlerin adaya hakim olmak istediğini söyledi.

“Ama bir şeyi unuttular, Anadolu’dan gelen Kıbrıslı Türkleri unuttular, Anavatan’ın bu konudaki hassasiyetini ve buradaki Türklere vermiş olduğu karşılıksız desteği…” diyen Sucuoğlu, Türkiye’nin 1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs meselesinin içinde olduğunu ve olayın şekil değiştirdiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı’na kadar da mücadelede hep yanlarında olduğunu, her türlü desteği verdiğini vurgulayarak “Türkiye bizi koşulsuz destekleyen tek güç. Belki de Kıbrıs Türkü’nü Filistin’den ayıran en önemli konu Anavatan olmasıdır. Anavatan yardımıyla cumhuriyet sahibi olduk ve 38. yılımızı kutluyoruz” diye konuştu.

Sucuoğlu, bundan sonraki amaçlarının ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak olduğunu vurgulayarak Çocuk doğdu, doğan çocuk artık ayağa kalkacak ve yürüyecek” ifadelerini kullandı.

2 buçuk aylık seçim hükümetinden sonra 5 yıllık bir hükümetle devam edeceklerinin göründüğünü belirten Sucuoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte önümüzdeki dönemin, plan içinde ekonomik anlamda ülkeyi nasıl kalkındıracağız bunun kavgasını vereceğiz” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"GÜNEY KIBRIS DÜŞMANIMIZ DEĞİL KOMŞUMUZDUR ANCAK..."

Kıbrıs’ta egemen iki eşit devlet politikasının Kıbrıs müzakerelerinde masaya konulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Güney Kıbrıs düşmanımız değil komşumuzdur ancak bizi hala azınlık olarak görmeye çalışan, Kıbrıs Türkü’nü Maronitlerle, Latinlerle, Ermenilerle bir tutup azınlık statüsünde gören ve bizimle değil toprakla ilgilenen, adanın tümüne hakim olmak isteyen bir komşumuz var.

Federasyon ile bir arpa boyu yol kat etmedik, çok enerjimiz gitti. İki egemen eşit devlet statüsüne hazırız kabul ederlerse görüşürüz. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda tam destek veriyoruz.”