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Başbakan Sucuoğlu, Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali’ne katıldı

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, doğadan ve doğal beslenme alışkanlığını yaymak ve yenilebilir otları tanıtmak amacıyla Tatlısu’da gerçekleştirilen “Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali”ne katıldı.

06 Mart 2022 Pazar 20:45
Başbakan Sucuoğlu, Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali’ne katıldı

Başbakan Sucuoğlu, böylesi festivallerin ekonomik olarak bölgelere katkı sağladığını söyledi. Sucuoğlu, tarih boyunca yenilebilir otların Kıbrıslı Türkler için önemli bir besin kaynağı olduğunu hatırlatarak, kanser hastalığının arttığı bu dönemde doğadan, doğal beslenmenin ayrı bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

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Doğada yetişen yenilebilir otlara ilginin arttığını gözlemlediğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, 2 yıllık bir aradan sonra pandeminin yavaş yavaş geride kaldığını, böylesi festivallerin yöre insanına da ekonomik katkı sağladığını kaydetti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Şansızlık, maalesef bir türlü Dünyayı bırakmıyor. Pandemiden kurtulalım derken savaş ciddi bir sıkıntı yaratıyor” diyerek, Ukrayna- Suriye savaşının etkisini Dünya ile birlikte kendilerinin de derinden hissettiklerini dile getirdi. Her inişin bir çıkışı olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, başarıya ulaşmak ve sıkıntılardan kurtulmak için kararlılık ve sabırla mücadele ederek bunu başaracaklarını söyledi.
“Savaşın getirdiği sıkıntıları bir süre daha hissedeceğimiz gözükmektedir” diyen Başbakan Sucuoğlu, festivalin güzel geçmesi ve çok güzel bir gün olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

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Son Güncelleme: 06.03.2022 23:55
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