banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari ücret net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onaylandı
Son Dakika
Asgari ücrete onay!
banner404

Başbakan Sucuoğlu'nun Ankara temasları sürüyor

Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk resmi yurtdışı ziyaretini Ankara'ya yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:30
Başbakan Sucuoğlu'nun Ankara temasları sürüyor

Başbakanlık’tan edinilen bilgiye göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi 9.30’da (Türkiye saatiyle 10.30), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü ise 13.00’te (Türkiye saatiyle 14.00) olacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk yurtdışı resmi ziyaretini yapmak üzere dün gittiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulunmuş ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştı.

banner341
Sucuoğlu, dün akşam ise AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Başbakan'ın heyetinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'lı ve Başbakanlık Basın ve  Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay yer alıyor.

banner360
Son Güncelleme: 12.01.2022 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Arkut’un fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar, Arkut’un fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Hava durumu
Hava durumu
Sucuoğlu Ankara’da AK Parti ve MHP’den bir grup milletvekili ile bir araya geldi
Sucuoğlu Ankara’da AK Parti ve MHP’den bir grup milletvekili ile bir araya geldi
Tıp-İş, poliklinik yapmama eylemini askıya aldı
Tıp-İş, poliklinik yapmama eylemini askıya aldı
LAÜ Öğrencilerinden TMT Gemikonağı Derneğine anlamlı proje
LAÜ Öğrencilerinden TMT Gemikonağı Derneğine anlamlı proje
Tatar: “Önemli olan vefadır”
Tatar: “Önemli olan vefadır”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Trafik kazası
Trafik kazası

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim