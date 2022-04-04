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Başbakan Sucuoğlu muhalefete somut öneri çağrısı yaptı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, ekonomik ve mali sorunlarla ilgili muhalefete somut öneri çağrısı yaptı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 10:03
Başbakan Sucuoğlu muhalefete somut öneri çağrısı yaptı

Sucuoğlu, akaryakıt ve gıda fiyatlarında artışın nedeni ile ilgili daha detaylı ve teknik bir bilgilendirme yapacağını, halka seslenerek, yakın döneme ilişkin atacağı adımları anlatacaklarını söyledi ve “ Çok şükür anlımız açık ve zaten herşey sarih ve anlaşılır” dedi.

1 Nisan Cuma Günü yapılan eylemde, katılımcıların, demokratik olgunlukla ortaya koyduğu talepleri ve şikayetleri dinlediklerini ve notlarını aldıklarını ifade eden Sucuoğlu, Başbakanlık önünde yapılan eylemde gençlerle görüştüklerini hatırlattı.

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Sucuoğlu, “Muhalif görüşleri, söylemleri ekonomik kaygı gözeterek dinlemeye her zaman hazırız” dedi.

Kitleleri, kalabalıkları, siyasi çıkarlar uğruna yönlendirmeye çalışıldığı çok dönemlere şahitlik ettiklerini kaydeden Sucuoğlu, “Anamuhalefet CTP’nin bu konudaki dosyası geçmişte hayli kabarık” diye paylaştı

Sucuoğlu, “ Son 30 yılın neredeyse yarısını hükümette geçiren CTP’nin, konulardan, sorunlardan kendisini arındırma gayretini ibretle izliyoruz.
Her hükümete geldiklerinde Ülke yönetimini, dar çerçeveli MYK ve Parti Meclisi Kararlarına hapsetmiş, bürokrat atamalarını bile Parti Meclisine onaylatan anlayışı bu halk unutmamıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bizlere daha yaratıcı fikirlerle katkı koymasını beklerken maalesef dar görüşlü taban baskısına boyun eğiliyor ve populizme yenik düşülüyor. Genel Başkan Sayın Tufan Erhürman, sağolsun sabah- akşam beni, partimi, hükümetimizi eleştirmeye çalışıyor. Okuduğum ya da dinlediğim zaman, somut öneri ve veri elde edebilecek unsurları da görmek isterdim kendisinden… Halböyle iken, Sayın Erhürman’ın medyada yer alan açıklamalarını hayretle ve üzüntü ile takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı

Faiz Sucuoğlu, “ Kendilerine sunduğumuz hükümet kurma önerimizi, sudan bahanelerle geri çeviren, sorumluluğu her zamanki gibi, kendileri dışında her kesime yüklemeye çalışan Sayın Erhürman’ın kafa karışıklığını sona erdirip, küçük siyasi hesaplara 3 -4 yıl sonrasını değil, bugün için somut önerilerle ne düşündüğünü öğrenmek istediğimizi vurgulamak istiyorum” diye ekledi.

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BAŞBAKAN SUCUOĞLUKktcCtp
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