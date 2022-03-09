banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin...
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1 ölü
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1...
15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Cezaevine göndrildi
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
banner404

Başbakan Sucuoğlu kabinesinde değişiklik yaptığını açıkladı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASİPOĞLU İSTİFASINI SUNDU. HASİPOĞLU YERİNE TAÇOY ATANDI 

09 Mart 2022 Çarşamba 19:45
Başbakan Sucuoğlu kabinesinde değişiklik yaptığını açıkladı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASİPOĞLU İSTİFASINI SUNDU. HASİPOĞLU YERİNE TAÇOY ATANDI 
TAÇOY’DAN BOŞALAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ERTUĞRULOĞLU GETİRİLDİ 
Başbakan Faiz Sucuoğlu kabinede değişiklik yapıldığını açıkladı. 
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu’nun bugün öğleden sonra istifasını sunmasının ardından boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’un atandığını belirtti. Sucuoğlu, Taçoy’dan boşalan Dışişleri Bakanlığına ise Tahsin Ertuğruloğlu’nun getirildiğini açıkladı. 

banner341
Başbakan Sucuoğlu, bugün saat 19.00 sularında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı’nın onayına sundu. Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan kabine değişikliği onaylandı.
Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’na kabine değişikliğini sunmasının ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu. Başbakan Sucuoğlu şöyle konuştu:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Oğuzhan Hasipoğlu bugün öğleden sonra bakanlıktan istifa ettiğini yazılı olarak bize sunmuştur. İstifa ettikten sonra, öğleden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Daha sonra Hasipoğlu’nun istifası nedeniyle boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Hasan Taçoy’u atadık. Dışişleri Bakanlığından boşalan yere de Tahsin Ertuğruloğlu’nu atadık. Şu anda da yazılar yazılmıştır. Biraz sonra da Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.” 
Sucuoğlu, “Şu an için bir arkadaşımız bakanlıktan istifa etmiştir. Bir arkadaşımız bakan olmuştur, diğer arkadaşımız da kabine içerisinde bir bakanlıktan diğer bakanlığa geçmiştir. Bu şekilde kabinede bir değişiklik olmuştur. Hayırlı olsun” dedi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2022 21:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Özersay: “Hükümet ciddi şekilde itibar kaybetmiştir”
Özersay: “Hükümet ciddi şekilde itibar kaybetmiştir”
Tatar: “Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez”
Tatar: “Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez”
Oğuzhan Hasipoğlu bakanlık görevinden istifa etti
Oğuzhan Hasipoğlu bakanlık görevinden istifa etti
Soğuk ve yağışlı hava geliyor…
Soğuk ve yağışlı hava geliyor…
Töre: “Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır”
Töre: “Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır”
Hibe arpa projesi uzatıldı
Hibe arpa projesi uzatıldı
Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”
Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”
İzcan: “İbretle karşıladık”
İzcan: “İbretle karşıladık”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim