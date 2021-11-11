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Başbakan Sucuoğlu, Denktaş’ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

11 Kasım 2021 Perşembe 10:15
Başbakan Sucuoğlu, Denktaş’ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının eksikliklerin giderilmesi ve yetkilendirmelerin yapılması yönünde adım atacaklarını belirterek, “Bize düşen görevi hızlı bir şekilde üstlenip sonuçlandıracağız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu’na incelemeleri sırasında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu DP Milletvekili Serdar Denktaş, torunu Rauf Denktaş’ın yanı sıra Başbakanlık ve bazı bakanlıkların bürokratları da eşlik etti.

Sucuoğlu incelemeleri sırasında, anıttaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başbakan Sucuoğlu ve Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kabri başında dua da okudu.

SUCUOĞLU

Başbakan Sucuoğlu incelemeleri sonrasında basına yaptığı açıklamada, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıt mezarını ziyaret ederek, genel anlamda eksikliklerin ve oluşan sıkıntıların nasıl giderileceği konusunda Serdar Denktaş ve Rauf Denktaş ile sohbet etme imkanı bulduğunu belirtti.

Daha önceden inşa edilen ancak sonuçlanmayan müzeyi yerinde gördüklerini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, yapılması gereken işleri birlikte değerlendirdiklerini söyledi.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE YETKİLENDİRMELER YAPILACAK”

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Hızlı bir şekilde yetkilendirmelerin yapılması gerektiğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “Çok uzadı. Bu ülkenin, bizlerin, hepimizin Kurucu Cumhurbaşkanımıza ödevidir bu… Eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi, yetkilendirmelerin verilmesi yönünde adım atacağız” şeklinde konuştu.

“İnşallah çok uzun bir süreye gerek kalmadan burası Kurucu Cumhurbaşkanımıza ve Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir duruma getirilecek” diyen Başbakan Sucuoğlu, anıttaki işlerin ihmal edildiğini veya geciktirildiğini kaydetti.

Bu sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, 15 Kasım’ın Cumhuriyetin kurulduğu gün olduğuna dikkat çekti.

“ÖMRÜNÜ KIBRIS DAVASINA ADADI”

Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Cumhuriyeti kuran ve ömrünü Kıbrıs’a adayan bir kişi olduğuna vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, Rauf Raif Denktaş ile sohbet etme imkanı bulan şanslı insanlardan biri olduğunu söyledi. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk halkı için önemini belirten Sucuoğlu, Denktaş’ın ömrünü Kıbrıs davasına adadığını vurguladı.

“KURUCU CUMHURBAŞKANI’NA VE KIBRIS TÜRKÜ’NE YAKIŞIR BİR DÜZENLEME…”

Kurucu Cumhurbaşkanı’na ve Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir düzenlemeyle olması gerektiği gibi hızlı bir şekilde çalışmaların bitirileceğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, özellikle gençler için müzenin hazırlanıp, ziyarete açılmasının tarihi bilinç anlamında da çok önemli olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “Bize düşen görevi, hızlı bir şekilde üstlenip sonuçlandıracağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de konuya müdahil olup olmadığı hakkındaki soruya Başbakan Sucuoğlu, “Bilmiyorum. Eğer öyleyse onu aile görüşecek, biz buradaki yetkilendirme konusunda Bakanlar Kurulu’na düşen görevi hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz” yanıtını verdi.

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Son Güncelleme: 11.11.2021 12:22
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