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Başbakan Sucuoğlu başsağlığı mesajı yayımladı

09 Aralık 2021 Perşembe 19:15
Başbakan Sucuoğlu başsağlığı mesajı yayımladı

 “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NIN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ KINIYOR; ŞİDDETİN, KAVGANIN VE KANIN DURMASINI TEMENNİ EDİYORUM”
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik girişimleri kınadı; şiddetin, kavganın ve kanın durmasını temenni etti.  
Sucuoğlu Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonucu 3 Türk Silahlı Kuvvetleri askerinin şehit olması üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

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Duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik girişimleri bir kez daha kınıyor, şiddetin, kavganın ve kanın durmasını temenni ediyorum.  Meydana gelen bu hain saldırı tüm Türk Milleti’ni olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri de büyük bir hüzne boğmuştur. Bunun bir son olmasını umut ediyor, Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaşıyoruz.
Bu elim olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm Türk Ulusu’na başsağlığı ve metanet dilerim”.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 01:40
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