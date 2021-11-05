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Başbakan Sucuoğlu başbakanlıkta

05 Kasım 2021 Cuma 18:30
Başbakan Sucuoğlu başbakanlıkta

SUCUOĞLU BAKANLAR İLE TOPLANTI YAPTI

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabinenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Başbakanlığa geldi. Sucuoğlu, makamında bakanlarla bir araya geldi ve toplantı yaptı.

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlığa gelişinde bakanlar ve bürokratlar tarafından karşılandı. Başbakanlığa ilk gelişinde basına açıklama yapan Sucuoğlu, hükümeti sunduktan sonra Başbakanlığa geldiğini söyledi.

Bakanlarla bugün ön görüşme yapacağını ve pazartesi günü mecliste okunacak hükümet programını görüşeceklerini ifade eden Sucuoğlu, “Görevi devralıyorum, hayırlı olsun, umarım önümüzdeki iki buçuk aylık dönem düzgün güzel olumlu verimli geçer” dedi.

Sucuoğlu, “Umarım erken seçim sonrası yolumuza daha güçlü devam ederiz” ifadelerini de kullandı.

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Son Güncelleme: 05.11.2021 19:08
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