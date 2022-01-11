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Başbakan Sucuoğlu Ankara'da...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile  temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

11 Ocak 2022 Salı 16:45
Başbakan Sucuoğlu Ankara'da...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile  temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.
Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk yurtdışı resmi ziyaretini Ankara'ya yapan Başbakan Sucuoğlu’nun heyetinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'lı ve Başbakanlık Basın ve  Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay yer alıyor.
ANITKABİR'İ ZİYARET
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'ya varmasının ardından, Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı. 
Sucuoğlu, Anıt Deftere şunları yazdı:
“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıslı Türklerin 25. KKTC Hükümeti’nin Başbakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım. 

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Çizdiğin yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz. 
Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde,  gösterdiğiniz doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destekle ve inançla ilerlemeye devam edeceğimize, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğini koruyacağımıza, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. 
Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi, şahsınızda tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz Ruhunuz Şad Olsun.”
ANKARA TEMASLARI...
Başbakan göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Ankara'ya yapan Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez kabul edilecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de ilk kez bir araya gelecek. Başbakan Sucuoğlu ayrıca, TBMM'de görüşmeler yapacak.
Sucuoğlu'nun daha önce planlanan Ankara ziyareti, Fuat Oktay'ın Covid-19'a yakalanması nedeniyle bugüne ertelenmişti.
 

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Son Güncelleme: 11.01.2022 18:20
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