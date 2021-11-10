Başbakan Sucuoğlu 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan şunları kaydetti:
"İki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 pandemisi dolayısıyla malesef bugün 8 yaşında bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir. Dün karın ağrısı ile hastanemize başvuran çocuğumuza yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ve acilen Acil Durum Hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen malesef hayata tutunamamıştır.
Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşırıyoruz.
Yurttaşlarımız Covid-19'u daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır. Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz."