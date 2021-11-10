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Başbakan Sucuoğlu 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün 8 yaşında bir çocuğun Covid 19 teşhisi sonrası hayatını kaybettiğini belirterek, duyduğu üzüntüyü ifade etti; küçük kıza Allah'tan rahmet diledi. Sucuoğlu, halka aşı olmaları çağrısında bulundu ve hijyenin önemini de vurguladı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 23:00
Başbakan Sucuoğlu 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan şunları kaydetti:

"İki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 pandemisi dolayısıyla malesef bugün 8 yaşında bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir. Dün karın ağrısı ile hastanemize başvuran çocuğumuza yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ve acilen Acil Durum Hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen malesef hayata tutunamamıştır. 

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Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim. 

Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşırıyoruz.

Yurttaşlarımız Covid-19'u daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır. Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz."

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Son Güncelleme: 11.11.2021 01:22
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