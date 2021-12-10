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Başbakan Sucuoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının insan hakları mağduriyetlerine işaret etti.

10 Aralık 2021 Cuma 17:45
Başbakan Sucuoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 73. yıl dönümü olan İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünyanın birçok ülkesinde insan hakları ihlallerinin ve insani değerlere yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Sucuoğlu, “Dünyada süper güçlerin acımasız bölgesel denge oyunları içerisinde sergilenen tutum karşısında bu bildirgenin etkisi azalsa da, halen yeryüzünde zulüm gören milyonlarca insanın umudu konumundadır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının savaşı yaşamış ve savaşın getirdiği acı, yokluk ve zorlukların ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir halk olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, yarım asırdan uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türklerinin bu topraklardaki aidiyeti ve varlığının uluslararası kamuoyu tarafından yok sayılmaya, uluslararası platforumlarda en genel insan haklarından mahrum  bırakılarak ambargolar altında yaşam sürmeye zorlandığını belirtti.

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Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koyduğumuz tüm iyi niyete rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sergilediği olumsuz tavır ve tutum, gerçekçi, kalıcı, eşit, adil ve her şeyden önemlisi yaşayabilir bir çözüme ulaşılmasının en büyük engeli olduğu görülmektedir.

Çözümün önündeki en büyük engelin olumsuz yaklaşımlarla sergilenen bu tavır ve tutum olduğu anlaşılarak Kıbrıs Türk halkının insan hakları mağduriyetlerinin giderilmesi adada çözüm yönünde atılacak en gerçekci adım olacaktır. Geçmişden dersler çıkararak geçmişte yaşanan insanlık dışı muameleyi ve zor günleri de unutmadan, halkımıza bu acı ızdırap dolu günleri  bir daha yaşatmayacak şekilde yolumuzu çizmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık ‘Dünya İnsan Hakları Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, dünyanın her köşesinde, tüm insanların, haklarının korunduğu bir dünya düzeninde yaşamasını temenni ediyorum.”

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Son Güncelleme: 11.12.2021 02:24
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