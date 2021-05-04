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Başbakan Saner,TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti

Başbakan Ersan Saner, dünyanın artık bir 53 yıl daha federasyon görüşmesi için beklemesini Kıbrıs Türk halkından isteme lüksü kalmadığını belirterek, “Egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir anlaşmayla bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz” dedi.

04 Mayıs 2021 Salı 13:15
Başbakan Saner,TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti
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Başbakan Ersan Saner, Yılmaz Bora başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

“MÜCAHİTLERİM MÜCADELESİNİ ÖRNEK ALARAK YETİŞTİK”

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, mücahitlerin mücadelesini örnek alarak yetiştiklerini ifade ederek, “Tarih boyunca ortaya koyduğunuz yürekli duruştan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı bu günlere kolay gelmedi” dedi.

Başbakan Saner, 53 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleri ile hiçbir şey paylaşmak istememesinden dolayı bir sonuca ulaşılamadığını ifade ederek, “Bir 53 yıl daha federasyon görüşmesi için beklememizi, dünyanın artık Kıbrıs Türk halkından isteme lüksü de kalmamıştır” dedi.

“ANASTASİADİS, TARİHİ GERÇEKLERİ SAPTIRIYOR”

Kıbrıs müzakerelerinde ortaya çıkan tüm çözüm önerilerinin Rumlar tarafından reddedildiğini ve çözümsüzlüğünün tek nedeninin Rumların tavrı olduğunu ifade eden Başbakan Saner, “Ada’da barış sağlanacakmış, zaten Ada’da 1974 yılından beri barış vardır” diye konuştu.

Başbakan Saner, Kıbrıs Türklerine 1974 öncesi, evinden çıkıp işine gittiğinde “tekrar eve dönebilecek miyim” can korkusunu yaşatanın Rumlar olduğunu söyledi.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in tüm bunları bilmezmiş gibi, tarihi gerçekleri saptırarak ifadeler kullanmasını kınadığını belirten Başbakan Saner, “Bu tip davranışlar sergilemesi halinde de olacaklardan sorumlunun kendisi olduğunu da ifade etmek istiyorum” dedi.

“ANAVATAN TÜRKİYE İLE İKİ EGEMEN EŞİT DEVLET ÇÖZÜMÜNDE ORTAK HAREKET EDİYORUZ”

Anavatan Türkiye ile iki egemen eşit devlet çözümü yönünde ortak hareket ettiklerini vurgulayan Başbakan Saner, Cenevre’deki görüşmenin, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin isteği üzerine, BM çatısı altında görüşmeler başlayacaksa iki taraf arasında ortak zemin var mı yok mu tespiti için yapıldığını, böyle bir zeminin de olmadığının görüldüğünü söyledi.

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Kıbrıs Türklerinin hak ettiği egemenlik hakkını vermek istemeyenlerle hiçbir ortak paydanın olmadığını dile getiren Başbakan Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ülkedeki ve bölgedeki Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunmasında kararlı olduklarını vurguladı.

Başbakan Saner, “Egemen eşitliğimizin olmadığı her hangi bir anlaşmayla bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz” dedi.

BORA

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, yeni göreve gelmesi nedeniyle Başbakan Saner’e hayırlı olsun ziyaretlerinin 27-29 Nisan Cenevre görüşmesi sonrasına kaldığını belirterek, ziyaretlerinin Cenevre görüşmesi sonrasına denk gelmesinin ise daha anlamlı olduğunu belirtti.

Bora, “Bizi, 50 yıldan fazla federasyon için masaya mahkum edenlere, Cenevre’de güzel bir cevap niteliği olan, iki devletli çözümü gündeme getirdiniz, sizleri kutlarız. Dernek olarak, başından beri iki ayrı devleti savunuyoruz” dedi.

Kıbrıs sorununun kronolojik gelişimi hakkında bilgi aktaran Yılmaz Bora, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’deki müdahalesi ile Kıbrıs’ın tümüne barış, huzur ve 50 yıldır aranan çözümün getirdiğini söyledi.

Bora, Kıbrıs’ta öldürülen bir Yunan komandosunun 1979’da Atina Temyiz Mahkemesi’nde açtığı davada, Kıbrıs’ta çıkan savaşın kusurlu tarafının Yunan subaylar olduğu, Türkiye’nin yaptığı müdahalenin de uluslararası hukuka uygun olduğuna dair karar verildiğine işaret ederek, ancak Yunan menfaatlerine zarar vereceğinden dolayı kararın daha sonra ortadan kaldırıldığını anımsattı.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özlenen ve Kıbrıs’ın gerçekleri ile bağdaşan bir yapının ortaya çıktığını belirten Yılmaz Bora, Yunanistan ve Rum tarafının Enosis hayali peşinden koşarak bu yapıyı yarattığını kaydetti.

Bora, “Yarattıkları bu yapıya saygı duymaları gerekir” dedi.

Yılmaz Bora, Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in paskalya mesajındaki sözlerine de değinerek, “Bu kadar gaddar, bu kadar kaba toplumla karşıyayız. Bizim varlığımıza maalesef tahammülleri yoktur. O nedenle, ortaya çıkan iki devletli yapıyı sonuna kadar götürebilmek için halkımızla bütünleşerek her platformla ortaya koyacağız” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 14:37
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