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Başbakan Saner’den Kadir Gecesi mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:00
Başbakan Saner’den Kadir Gecesi mesajı
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Ersan Saner tüm İslam alemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayarak, bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu gecenin, ülkeye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner mesajında şunları kaydetti:

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“Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

Kuran’ı Kerim’in Allah tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e indirildiği gece olan, bu mübarek gecenin, ülkemize, Türkiye’ye ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu gecenin ülkemizde birlik ve beraberliğinin pekişmesine, ülkemiz üzerinde oynan kötü oyunların son bulmasına, sıkıntıların aşılıp, daha güzel günlere, yarınlara ulaşmamıza katkı sağlamasını diliyorum.”

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Son Güncelleme: 08.05.2021 21:17
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