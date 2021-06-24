Başbakan Saner yurda döndü

“SU TÜNELİNİN İKİNCİ ETABINA YÖNELİK 100 MİLYON TL’LİK İHALE ONAYLANDI”

“20 TEMMUZ’DA LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU AÇILACAK, E-DEVLET VERİ MERKEZİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK”

Başbakan Ersan Saner, Ankara temaslarının ardından yurda döndü.

Saner, Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

"ÇOK GERÇEKÇİ BİR TOPLANTI YAPTIK"

Saner, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile resmi görüşme için Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, KKTC-TC arasındaki ilişkilerin her boyutta ele alındığı, çok gerçekçi bir toplantı yaptıklarını söyledi.

İki buçuk saat süren toplantıda KKTC ile ilgili hemen hemen her türlü projenin ele alındığını, çözüm önerilerinin ortaya konduğunu ifade eden Saner, KKTC'nin yapısal sorunlarının ortadan kaldırılması ve ekonomik olarak da ayakları üzerinde duran bir KKTC için ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamda yanlarında olduğunu bir kez daha gözlemlediklerini belirtti.

Saner, KKTC'nin uluslararası alanda da hak ettiği yeri alacağını vurguladı.

Ülkede yaşanan birçok konuyu da değerlendirdiklerini dile getiren Başbakan Saner, Covid-19 sürecine değindi. Bu süreçte tüm dünya ekonomisi ve sağlık sisteminin çok ciddi bir sınavdan geçtiğini ifade eden Saner, KKTC'nin de aynı sınavdan geçtiğini söyledi.

"REKABET ÜSTÜ BİR DEĞERİMİZİN OLDUĞU ORTADA"

KKTC olarak değerlendirdiğinde, rekabet üstü bir değerin ortada olduğunu kaydeden Başbakan Saner, gerek Covid-19'a yakalanan insan sayısı, gerekse hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısına bakıldığında KKTC'nin dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Ana vatan Türkiye'ye ilk yaptığı resmi ziyarette 23 Aralık tarihinde 500 bin aşı hedefleri olduğuna dikkat çeken Saner, 500 bin aşı hedefini TC'nin katkılarıyla gerçekleştireceklerini kaydetti. Bu nedenle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür eden Saner, 500 bin aşı hedefinin, toplumun büyük çoğunluğunun aşılanarak, ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi adına yapılmış bir çalışma olduğunu belirtti.

Yüz yüze eğitimin eylül ayında başlaması için KKTC’nin hazır olduğunu, paralel olarak da turizmde temmuz ve ağustos aylarında iyi bir ivme yakalanabileceğine işaret eden Saner, temmuz ayının başı itibarı ile gerek eğitim gerekse turizm sektöründe çalışan tüm KKTC vatandaşlarının aşılanacak olmasının en önemli artı olduğuna vurgu yaptı.

“SU TÜNELİNİN İKİNCİ ETABINA YÖNELİK 100 MİLYON TL’LİK İHALE ONAYLANDI”

Ana vatan Türkiye'den adaya gelen ve geçmiş günlerde açılışı gerçekleştirilen su tünelini hatırlatan Saner, tünelin ikinci etabı olan 4 km'lik boru hattının döşenmesi ve Güzelyurt Ovası ile Mesarya Ovası'nın suya kavuşması için yaklaşık 100 milyon TL'lik ihalenin onaylandığını da açıkladı.

"TÜK'ÜN 12 MİLYON'LUK BORCU SİLİNDİ"

Toprak Ürünleri Kurumu'nun (TÜK) 12 Milyon TL'lik borcunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın onayı ile silindiğini belirten Saner, bunun da KKTC'de çiftçinin, üreticinin yanında bulunmak anlamında çok ciddi bir artı değer kattığını söyledi.

“20 TEMMUZ’DA LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU AÇILACAK, E-DEVLET VERİ MERKEZİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK”

Başbakan Saner, göreve geldiklerinde imzaladıkları ulaşım ağı, e-devlet, belediyeler ve Kıbrıs’taki üniversitelerle ilgili 4 protokolün son çalışmalarını teker teker inceleme fırsatı elde ettiklerini kaydetti.

Saner, protokoller çerçevesinde, 20 Temmuz’da Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılacağını ve e-devlet veri merkezinin temel atma töreni gerçekleştirileceğini duyurdu.

Maliye Bakanlığının geçen günlerde e-faturayı gündeme taşıdığını da hatırlatan Saner, bu sayede KKTC’nin gelirlerinin artması adına sistemin denetlenmesi için ciddi bir avantaj elde edildiğini ifade etti.

Saner, belediyelerle ilgili olarak da tarım, hayvancılık, özel sektörü içerecek şekilde gerekli kaynak paketlerinin serbest bırakılması için gerekli talimatların yine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından verildiğine değindi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIBRIS KONUSUNDA TAM BİR MUTABAKAT İÇERİSİNDEYİZ”

Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs konusuna ilişkin görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Brüksel’e gittiğini hatırlatarak, “Bir kez daha gerek hükümet, gerek Ulusal Birlik Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendisine iki egemen eşit devlet temelindeki desteğimizin tam olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ana vatanda da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kıbrıs konusunda tam bir mutabakat içerisinde olduğumuzu gözlemlemek de beni ayrıca memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.