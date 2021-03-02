Başbakan Saner yarın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşecek

Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan Ersan Saner yarın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin konular ele alınacak. Anlaşmaya ilişkin varılacak mutabakatın ardından imza töreni düzenlenecek.
Aktarılan kaynakla, aralarında yol yapım ve bakım, e-devlet ve veri merkezi projeleri, Lefkoşa'da yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve 28 belediyenin altyapı yatırımları dahil pek çok farklı sahada çalışma yapılması planlanıyor.