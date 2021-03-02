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Başbakan Saner yarın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşecek

Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan Ersan Saner yarın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

02 Mart 2021 Salı 17:00
Başbakan Saner yarın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşecek
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Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan Ersan Saner yarın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin konular ele alınacak. Anlaşmaya ilişkin varılacak mutabakatın ardından imza töreni düzenlenecek.

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AA’nın haberine göre, anlaşma kapsamında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl için merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak aktarılması bekleniyor.

Aktarılan kaynakla, aralarında yol yapım ve bakım, e-devlet ve veri merkezi projeleri, Lefkoşa'da yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve 28 belediyenin altyapı yatırımları dahil pek çok farklı sahada çalışma yapılması planlanıyor.

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Son Güncelleme: 02.03.2021 18:33
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