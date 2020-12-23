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Başbakan Saner yarın Ankara’ya gidiyor

23 Aralık 2020 Çarşamba 02:21
Başbakan Saner yarın Ankara’ya gidiyor
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BAŞBAKAN SANER YARIN ANKARA’YA GİDİYOR

İSTANBUL ÜZERİNDEN ANKARA’YA GİDECEK SANER’E ARIKLI VE ATAOĞLU EŞLİK EDECEK

HÜKÜMET ORTAKLARI TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY’LA BİR ARAYA GELECEK

Başbakan Ersan Saner, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapıyor.

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Başbakan Saner’e günübirlik resmi Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Saner ve Bakanlar, saat 03.30’da Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a gidecek.

Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul’dan Ankara’ya geçecek ve öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

Başbakan Saner ve Bakanlar yarın gece yurda dönecek.

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