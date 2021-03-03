Başbakan Saner yangınla ilgili İçişleri Bakanı Evren’den bilgi aldı

SANER: “HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN”
Ankara’da bulunan Başbakan Ersan Saner, St. Hilarion’daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i telefonla arayarak bilgi aldı.
Başbakan Saner, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Ankara’da bulunan Başbakan Ersan Saner, St. Hilarion’daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i telefonla arayarak bilgi aldı.
SANER: “HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN”
Ankara’da bulunan Başbakan Ersan Saner, St. Hilarion’daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i telefonla arayarak bilgi aldı.
Başbakan Saner, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.