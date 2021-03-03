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Başbakan Saner yangınla ilgili İçişleri Bakanı Evren’den bilgi aldı

Ankara’da bulunan Başbakan Ersan Saner, St. Hilarion’daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i telefonla arayarak bilgi aldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:00
Başbakan Saner yangınla ilgili İçişleri Bakanı Evren’den bilgi aldı
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SANER: “HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN”

 Ankara’da bulunan Başbakan Ersan Saner, St. Hilarion’daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i telefonla arayarak bilgi aldı.

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Saner, bugün ülkedeki kötü hava koşulları çerçevesinde yıldırımdan dolayı çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığı bilgisi aldığını ve bunun sevindirici olduğunu belirterek, yangının söndürülmesinde emek harcayan herkese teşekkür etti.

Başbakan Saner, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Son Güncelleme: 03.03.2021 21:09
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