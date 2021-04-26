Başbakan Saner ve beraberindeki heyet Cenevre’ye ulaştı

Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet Kıbrıs ile ilgili 5+BM toplantısının düzenleneceği Cenevre’ye ulaştı.

Başbakan Saner bu akşam Cenevre’deki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Büyükelçi Sadık Arsan’ın akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin ise yarın sabah Ankara'dan Cenevre'ye hareket etmesi bekleniyor.