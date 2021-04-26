Başbakan Saner ve beraberindeki heyet Cenevre’ye ulaştı

Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet Kıbrıs ile ilgili 5+BM toplantısının düzenleneceği Cenevre’ye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin ise yarın sabah Ankara'dan Cenevre'ye hareket etmesi bekleniyor.
Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet Kıbrıs ile ilgili 5+BM toplantısının düzenleneceği Cenevre’ye ulaştı.
Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet Kıbrıs ile ilgili 5+BM toplantısının düzenleneceği Cenevre’ye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin ise yarın sabah Ankara'dan Cenevre'ye hareket etmesi bekleniyor.