Başbakan Saner ve bakanlar hükümet programını ele aldı

BAŞBAKAN SANER VE BAKANLAR HÜKÜMET PROGRAMINI ELE ALDI

HÜKÜMET PROGRAMI YARIN MECLİS’TE OKUNACAK

Başbakan Ersan Saner ve bakanlar, yarın Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak hükümet programına ilişkin bir çalışma toplantısı düzenledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının bir bakanlar kurulu toplantısı olmadığını, hükümet programına ilişkin çalışma yapıldığını aktaran Saner, hükümetin Meclis’te okunmasının ardından hükümet programını sunmak için bir haftalık bir süreye sahip olduklarını belirtti.

Halkın beklentilerini karşılamayı ve bir an önce hükümetin güvenoyu alarak icraatlara başlamasını hedefledikleri kaydeden Başbakan Saner, “bir haftalık süreye rağmen, bu akşam tüm bakanlarımızla birlikte hükümet programını en ince detaylarıyla değerlendirmekteyiz” dedi. Saner, bu çerçevede hükümet programını yarın Meclis’te okumak için gerekli girişimleri tamamladıklarını ifade etti.

Hükümet programının okunmasının ardından yasal süreç gereği muhalefet partilerinin görüşlerinin dinleneceğini söyleyen Başbakan Ersan Saner, yine yasal sürecin tamamlanmasının ardından hükümetin güvenoyu almayı hedeflediğini bildirdi.

Başbakan Saner, yarın Meclis’te hükümet programının okunacağını, Meclis’te konuşmaların süresine göre Cuma günü güvenoylaması yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Saner ancak konuşmalar uzarsa takvimin değişebleceğini ekledi.

Saner açıklamasını söyle sürdürdü:

“Özellikle Kovid-19’un etkili olduğu bugünlerde, koalisyon ortaklarımızla birlikte kaybedecek zamanımızın olmadığının farkındayız. Yapılacak çalışmalara hız katmak için, aynen bugün olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de hassasiyetle bu çalışmaların üzerine eğileceğimizi ve bu bağlamda da yapacağımız her çalışmayı toplumuzla birlikte paylaşarak onlara ülkenin ekonomisinin daha iyiye gitmesi adına ne tip çalışmaları başardığımızı en şeffaf şekilde aktarmış olacağız. Ben bu çerçevede ülkedeki sıkıntıları bilen partilerin mensupları olarak, halkımızın hükümetimize olan güvenini yitirmeden bize destek vermelerini rica ediyorum. En kısa zamanda da hükümetimiz güvenoyu alır almaz yapacağımız icraatlarla gerekli imkanlar yaratılarak, ülkede bir kalkınma içerisine gireceğimizin de müjdesini vermek istiyorum. Tabii ki bu tip yaklaşımlar özellikle Kovid-19 ve dünya ekonomisinin daralmaya girdiği bir süreçte, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağımız bu yaklaşımların da inanıyorum ki ülkemizin 20121 yılını daha rahat geçirmemiz için imkan yaratacaktır.”

Güvenoyunu alır almaz, yine aynı kararlılık ve süratle, öncelikle bütçenin Meclis’e gönderileceğini kaydeden Saner, bütçenin 2021 yılında yaklaşık 3.5 milyar bir açık vermesinin öngörüldüğünü de ifade etti. Saner, “Anavatan Türkiye ile imzalayacağımız 2021 mali işbirliği protokolü çerçevesinde gerekli katkıların sağlanarak, emin adımlarla yolumuza devam edeceğimizi de bildirmek istiyorum” dedi.

“BİLİM KURULUNA SAYGILI ANCAK EKONOMİYİ DE ASLA ATLAMADAN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

Başbakan Saner, 24 Aralık’a kadar durdurulan charter seferlerin yılbaşı döneminde yeniden başlayacağına dair reklamlar ve askerlerin izinlerinin iptali konusundaki soruları da yanıtladı.

Saner, KKTC’nin diğer ülkelerle kıyaslandığında Kovid-19’la enfekte olma ve hayatını kaybetme oranlarının düşük olduğunu ve neredeyse bu konuda lider konumda bulunduğunu söyledi.

Bugün Güney Kıbrıs’ta günlük ortalama 400-500 vaka çıktığına işaret eden Başbakan Saner, KKTC’de de artış görüldüğünü ancak bu kadar ciddi olmadığını belirtti. Güneyde bugün enfekte olan insan sayısının 13 binleri ölenlerin sayısının ise 75’i aştığını kaydeden Saner “Bizde ise bugün enfekte olan insan sayısı 1250 civarında, kaybettiğimiz kişi sayısı ise 6’dır” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, pandemi konusunda KKTC’nin diğer ülkelere nazaran çok iyi konumda bulunduğunu vurguladı.

Sağlık Kurulu’nun görüşlerinin önemli olduğunu kaydeden Saner, “Evet ekonomimiz de sağlığımız da çok önemli. Sağlığımızdan ödün vermeden ama ekonomimizi de paralel şekilde götürecek imkanlar bu kurullarımızın görüşleriyle değerlendirilecek ve ona göre karar verilecektir” dedi.

16 Aralık’ta yapılacak değerlendirmeyle yol haritasının belirleneceğini kaydeden Saner, “Bilim kuruluna saygılı ancak ekonomiyi de asla atlamadan gerekli adımları atacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

GKK’da askerlerin izinlerinin kaldırılmasıyla ilgili kararın tamamen kendi bünyesinde alınan bir karar olduğunu ifade eden Saner, henüz güvenoyu almayan hükümetin böyle bir karar üretmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Saner, bugünkü toplantının Bakanlar Kurulu toplantısı değil bir çalışma toplantısı olduğunu da ifade etti ve “Eminim GKK gerekli şartlar oluştuğunda gerekli adımları da atacaktır” şeklinde konuştu.