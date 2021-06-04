Başbakan Saner, üretimin özellikle salgın döneminde daha büyük önem kazandığını vurguladı

BAŞBAKAN SANER SANAYİ ODASI’NI KABUL ETTİ

SANAYİ ODASI BAŞKANI KAMACIOĞLU: “SANAYİCİYİ VE SANAYİYİ KALKINDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Başbakan Ersan Saner, Ali Kamacıoğlu başkanlığında yeni oluşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Başbakan Saner’e, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu eşlik etti.

KTSO Başkanı Kamacıoğlı, yeni yönetim olarak hedeflerinin, sanayiyi geliştirmek ve istihdam ile ihracatı artırmak olduğunu söyledi. Kamacıoğlu, sanayiciyi ve sanayiyi ayağa kaldırmak için çalışacaklarını da kaydetti.

SANER: “ÜRETİM, SALGIN DÖNEMİNDE DAHA BÜYÜK ÖNEM KAZANDI”

Başbakan Ersan Saner de, sanayi odasının ülkenin en güzide kurumlarının başında geldiğini vurgulayarak, odanın üretime katkılar koyduğunu söyledi.

Saner, üretimin özellikle Covid-19 salgını döneminde daha büyük önem kazandığını ifade ederek, yatırımlar yapıldıkça ve teknolojik gelişmeler yaşandıkça, ülke sanayisinin daha ileriye gideceğine inanç belirtti.

Bilişimin önemine de işaret eden Saner, hükümetin, sıkıntı yaşanan her alanda sanayicinin yanında olacağını söyledi ve başarılar diledi.