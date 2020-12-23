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Başbakan Saner ülkeye dönüşünde Ankara temaslarını değerlendirdi

23 Aralık 2020 Çarşamba 23:35
Başbakan Saner ülkeye dönüşünde Ankara temaslarını değerlendirdi
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BAŞBAKAN SANER ÜLKEYE DÖNÜŞÜNDE ANKARA TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Ersan Saner, Ankara temaslarını tamamlamasının ardınan ülkeye döndü.

Saner'i Ercan'a gelişinde bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Saner, burada yaptığı basın açıklamasında, gelenek haline gelen ziyareti yaptıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Saner, ziyarette KKTC ile ilgili hemen hemen tüm konuları irdelediklerini ifade ederek, ülkenin ekonomik yönden kalkınması ve altyapı projelerini değerlendirdiklerini söyledi.

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Mali protokol gereği 800 milyon TL'nin aktarılması için gerekli işlemlerin tamamladığını ifade eden Saner, Lefke-Güzelyurt, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, İskele-Çayırova, Çatalköy-Değrmenlik başta olmak üzere , Ankara kaynaklı bu projelerin başlatılmasına ve ihtiyaçlı köy yollarınınyapımına yönelik de kararlar verildiğini kaydetti.

Saner, 500 yataklı yeni hastanenin temellerinin atılması,  Ercan havalimanının tamamlanması yanında Covid-19 salgınına karşı 500 bin doz aşı konularının da karara bağlandığını ifade etti.

2021 mali protokolü çalışmalarının tamamlanması konusunda da karara vardıklarını söyleyen Saner, e-devlet binasının temelinin atılması ve tüm ülkede uygulanabilecek e-devlet projesi hedefi konduğunu kaydetti.

Çalışma yaşamı, iş dünyası destekleri yanında küçük baş hayvancılık, hellim konusunda da değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Saner, 5 bin küçük başın ülkeye getirileceğini söyledi.

2021 yılı ekonomik protokolde tüm bu konuların detaylandırılacağını ifade eden Saner, KKTC'ye her zaman destek olan Erdoğan ve Oktay'a teşekkür etti.

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ayrı ayrı görüşen Başbakan Saner’e bu ziyaretlerde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da eşlik etmişti.

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