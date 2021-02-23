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Başbakan Saner, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması için Cuma günü Ankara'ya gidiyor

23 Şubat 2021 Salı 21:00
Başbakan Saner, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması için Cuma günü Ankara'ya gidiyor
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SANER; ÖNÜMÜZÜ DAHA RAHAT GÖREBİLECEĞİZ

Başbakan Ersan Saner, Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için cuma günü Ankara'ya gidiyor.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, teknik çalışmaların sonlandırılması için yapılacak toplantıya katılmak üzere Ankara’da bulunuyor.

Söz konusu anlaşma, Türkiye Cumhuriyetinin Kovid-19 salgını da göz önünde bulundurularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet bütçesine, reel sektörüne yapacağı katkılarla gerçekleştirecek Ankara kaynaklı alt yapı projelerini içerecek.

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Başbakan Saner, çalışmaları son aşamaya gelen ve Cuma günü imzalanması planlanan 2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Saner,Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanacak 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çalışmalarında sona gelindiğine işaret ederek, “Önümüzü daha rahat görebileceğiz” dedi.

Cuma günü İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü için yapılan görüşmeleri sonlandırmak ve imza için Ankara’ya gideceğini kaydeden Saner, "Türkiye’nin çok değerli ve olumlu katkıları ile 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk Halkı için büyük önem arz ettiğini” belirtti.

Saner açıklamasında şunları da kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın değerli katkıları ile 2021 yılını kapsayacak Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını imzalama noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bu antlaşma ile gerek salgınla mücadelemizde, gerekse salgının da etkisi ile ekonomimizde oluşan sıkıntıların aşılmasında ve alt yapımızın daha ileri bir noktaya taşınması çabalarımızda önümüzü daha rahat görebilecek duruma geleceğiz. Ankara’daki toplantılarımızda ve yapacağımız çalışmalarda elbette ilk önceliğimiz yine kovid-19’la mücadele ve bu bağlamda mümkün olan en kısa zamanda Anavatan Türkiye’den aşı temin etmemiz olacaktır ancak kovid-19 sonrası hızla gelişen bir ülke ekonomisi için yapacaklarımızı da bir kez daha masaya yatıracağız. Turizmimiz ile Yüksek Öğrenim sektörümüzün yaşanan sıkıntılı dönemi atlatması ve gelişmesi için çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Bu bağlamda ülkemize gelen aşı miktarının büyük önemi olduğu hiç kuşkusuzdur. Anavatan Türkiye bugüne kadar bizlere kendi birçok iline sağladığının çok üzerine aşı sağlamıştır ve inanıyoruz ki elinden gelenin en iyisini yine yapacak ve bu konuda mesafe almamızı sağlayacaktır. Hükümet olarak, bugüne kadar yapılamayanları süratle yapmak ve iş insanımızın, sektörlerimizin önünü açmak, Devlet mekanizmasını daha etkin ve verimli kılmak için gereken adımları atmak konusunda kararlıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağdaş kalkınmışlık düzeyine erecek potansiyele sahiptir. Yeter ki bizler birlik beraberliğimizi koruyalım, Devletimize ve Anavatan Türkiye’ye güvenelim.”

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Son Güncelleme: 23.02.2021 22:01
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