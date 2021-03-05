Başbakan Saner Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Pekcan ve heyetini kabul etti

“HEDEFİMİZ ÜLKEYİ EKONOMİK OLARAK İLERİYE, DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİR BİR NOKTAYA TAŞIMAK”

Başbakan Ersan Saner, hedeflerinin ülkeyi ekonomik olarak ileriye, dünya ile rekabet edebilir bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi, Ali Murat Başçeri ve Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

SANER

Başbakan Ersan Saner, Pekcan’ı ülkede görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, bakan ve tüm heyete teşekkür etti.

KKTC’yi ekonomik olarak ileriye taşımak hedefinde olduklarını söyleyen Saner, dünya ile rekabet edebilir bir noktaya ulaşmak istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin başarılarının ortada olduğunu dile getiren Saner, tarımsal alanda gelir elde edilmesi ve ürünlerin Anavatan Türkiye’de de pazarlanması amacıyla ortak çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Saner, bilişim alanında izolasyon uygulanamayacağını dolayısıyla bu alandaki projelerin önem taşıdığını söyleyerek, Anavatan Türkiye ile bu alanda işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Sanayi bölgeleri konusunda Türkiye’nin bir marka olduğunun altını çizen Saner, işbirliği ve deneyimlerin paylaşılmasının KKTC’yi bu yönde cesaretlendireceğini belirtti.

PEKCAN

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Pekcan, KKTC ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme, yatırımların ve ürün çeşitliliğinin artırılmasının sağlanması ve ürünlerin sorunsuz ihracatına yönelik çalışma başlattıkların belirtti.

İş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yaprak, fikirlerini aldıklarını dile getiren Pekcan, çalışmaları tamamlayıp rapor sunacaklarını ifade etti.

Bilişim, yenilenebilir enerji, organik gıda gibi alanlarda neler yapılabileceğini araştıracaklarını söyleyen Pekcan, Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin önemine değindi.

KKTC ile Türkiye arasındaki ticarete yönelik olmazsa olmazlarının ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması olduğunu söyleyen Pekcan, TL kullanılmasının ihracatı artıracağını kaydetti.