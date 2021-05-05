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Başbakan Saner temaslı olduğunu açıkladı

05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:02
Başbakan Saner temaslı olduğunu açıkladı
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Başbakan Ersan Saner bu sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendini toplumdan izole etti.

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Başbakan Saner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ Bu sabah programına katıldığım gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle gazeteci kardeşimiz Türkkan’a geçmiş olsun dileklerimi iletirken değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum.

Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim. Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi selam ve saygılarimi sunarim.” 

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