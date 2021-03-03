banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Bu ülke demokratik değil mi?
Bu ülke demokratik değil mi?
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 anketi
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 Anketi
Bence tüm olanlar kovidden değil ki
Bence tüm olanlar kovidden değil...
banner376

Başbakan Saner TBMM Genel Kurulu toplantısını izleyip milletvekillerini selamladı

 Ankara’daki temaslarını sürdüren Başbakan Ersan Saner, TBMM Başkanı Şentop’la görüşmesinin ardından bir süre TBMM Genel Kurulu toplantısı izledi.

03 Mart 2021 Çarşamba 18:45
Başbakan Saner TBMM Genel Kurulu toplantısını izleyip milletvekillerini selamladı
banner337
banner391

Ankara’daki temaslarını sürdüren Başbakan Ersan Saner, TBMM Başkanı Şentop’la görüşmesinin ardından bir süre TBMM Genel Kurulu toplantısı izledi.

banner341
Şentop’la birlikte Genel Kurul toplantısını izleyen Başbakan Saner, locadan, milletvekillerini de selamladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un eşlik ettiği Saner, KKTC’ye yarın dönecek.

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2021 19:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22′ si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi taburcu edildi
22′ si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi taburcu edildi
Özmenek: “Zor şartlarda müdahale söz konusu... Yangın kontrollü şekilde sürüyor”
Özmenek: “Zor şartlarda müdahale söz konusu... Yangın kontrollü şekilde sürüyor”
St. Hilarion Kalesi'nde yangın
St. Hilarion Kalesi'nde yangın
Çader ile Bahder’den anlamlı işbirliği
Çader ile Bahder’den anlamlı işbirliği
Zaroğlu: “Korku vererek değil, umut vererek kurultaya gidiyorum”
Zaroğlu: “Korku vererek değil, umut vererek kurultaya gidiyorum”
Faiz yasası ivedilikle çıkarılmalıdır
Faiz yasası ivedilikle çıkarılmalıdır
Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü bugün Ankara’da imzalandı
Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü bugün Ankara’da imzalandı
Özyiğit ve Hızal, Lillie ile görüştü
Özyiğit ve Hızal, Lillie ile görüştü
Berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kriterleri yerine getirecekleri açıklandı
Berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kriterleri yerine getirecekleri açıklandı
Başbakan Saner TBMM Başkanı Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu
Başbakan Saner TBMM Başkanı Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim