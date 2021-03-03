Başbakan Saner TBMM Genel Kurulu toplantısını izleyip milletvekillerini selamladı

Ankara’daki temaslarını sürdüren Başbakan Ersan Saner, TBMM Başkanı Şentop’la görüşmesinin ardından bir süre TBMM Genel Kurulu toplantısı izledi.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un eşlik ettiği Saner, KKTC’ye yarın dönecek.
Ankara’daki temaslarını sürdüren Başbakan Ersan Saner, TBMM Başkanı Şentop’la görüşmesinin ardından bir süre TBMM Genel Kurulu toplantısı izledi.
Ankara’daki temaslarını sürdüren Başbakan Ersan Saner, TBMM Başkanı Şentop’la görüşmesinin ardından bir süre TBMM Genel Kurulu toplantısı izledi.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un eşlik ettiği Saner, KKTC’ye yarın dönecek.