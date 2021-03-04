banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
İki devletlilikten geri adım yok
İki devletlilikten geri adım yok
PCR testleri mahkemelik oldu!
PCR testleri mahkemelik oldu!
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
banner376

Başbakan Saner, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

04 Mart 2021 Perşembe 17:15
Başbakan Saner, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti
banner337
banner391

Başbakan Ersan Saner, Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

KILIÇ: “KKTC’NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Kabulde ilk sözü alan Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, önümüzdeki dönem içinde yapılabilecek önemli çalışmalar ve müzakereler için fikir alışverişinde bulunmak için KKTC’de ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.
 
Kılıç, “Her zaman Türkiye olarak ve TBMM,  KKTC’deki kardeşlerimiz, soydaşlarımız ve KKTC’nin egemenlik haklarıyla ilgili her konuda her zaman olduğu gibi yanınızdadır” dedi.

SANER: “TÜM AÇILIMLARIMIZ TÜRKİYE ÜZERİNDEN”

Başbakan Ersan Saner de, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin ana vatan Türkiye dışında herhangi bir ülke tarafından tanınmaması nedeniyle KKTC’nin yurt dışına bütün açılımlarının Türkiye üzerinden olduğunu ifade etti.

Dünyada lobi çalışmalarının önemine değinen Başbakan Saner, KKTC’nin bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını, demokrasiden bahsedilen Avrupa’da Kıbrıs Türk halkının sesinin ancak ana vatan Türkiye’nin vasıtasıyla çıktığını vurguladı ve katkılar için teşekkür etti.

banner341
Başbakan Saner, TBMM heyetinin son 3 yıldır özellikle hellim konusunda AKPA’da KKTC adına önemli lobi çalışmaları yaptığını belirtti.

BM’nin de katılımıyla yakın gelecekte 5+1 toplantısı yapılacağını hatırlatan Saner, şöyle devam etti:

“Burada da ana vatanla birlikte Kıbrıs Türk halkının haklı davasını savunmak için orada olacağız ama buradaki en temel hareket tarzımız iki egemen eşit devlete dayalı bir çözüm Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazıdır. Zaten son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de irade bu yönde teşkil etmiştir. Bu çerçevede de ana vatanla birlikte tek yumruk halinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için bizler son noktaya kadar çalışacağız sizlerin de desteğini arkamızda hissedeceğimize inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Dün Ankara’da çok verimli temaslar gerçekleştirdiğini belirten Başbakan, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı ve yapılan katkılar için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.

“NÜFUSUN YÜZDE 15’İ ÇİFT AŞI OLDU”

Türkiye’den bugün gelen 20 bin doz aşı ile birlikte aşı sayısının 100 bine ulaştığını kaydeden Saner, Güney Kıbrıs AB üyesi olması ve nüfusu KKTC nüfusunun 3 katı olmasına rağmen ellerindeki aşı miktarının 110 bin olduğunu kaydetti.

Saner, KKTC’nin Avrupa’yla kıyaslandığında nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşı olan ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 04.03.2021 18:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıç: “Kıbrıs Türkü’nün davası hakları, amasız fakatsız her zaman arkasında durduğumuz, duracağımız bir davadır”
Kılıç: “Kıbrıs Türkü’nün davası hakları, amasız fakatsız her zaman arkasında durduğumuz, duracağımız bir davadır”
STÖ’leri Faiz Yasası ve borçların yapılandırması yasası gündemi ile toplandı
STÖ’leri Faiz Yasası ve borçların yapılandırması yasası gündemi ile toplandı
KTEV pandemi döneminde 135 bin TL destek bursu verdi
KTEV pandemi döneminde 135 bin TL destek bursu verdi
CTP, pandemi yönetimiyle ilgili önerilerini Bakan Üstel’e iletti
CTP, pandemi yönetimiyle ilgili önerilerini Bakan Üstel’e iletti
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Meclis’te güncel konuşmalar sürüyor
Meclis’te güncel konuşmalar sürüyor
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Kar-İş hükümetle görüşmelerini sürdürüyor”
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Kar-İş hükümetle görüşmelerini sürdürüyor”
DAÜ: St.Hilarion konusunda yardıma hazırız
DAÜ: St.Hilarion konusunda yardıma hazırız
LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin
LAÜ Lisansüstü programlarıyla geleceğinize liderlik edin
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim